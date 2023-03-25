Прессслужба Ла Лиги не перестает приятно удивляться результативной игре Виктора Цыганкова. за свои семь сыгранных матчей украинец отметился уже тремя голами и таким же количеством ассистистов.

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Испания в шоке от игры бывшего динамовца

Перед отъездом в сборную Украины Цыганков оформил дубль за Жирону в ворота Райо Вальекано. Именно этим голам Ла Лига посвятила крутую публикацию в своих социальных сетях. В Ла Лиге сравнили правого вингера с "ураганом", сносящим все на своем пути.

Виктор стал первым украинским футболистом, забивший два гола в одном матче в испанском первенстве. Испанские болельщики уже поют оды Виктору, уже влюбившему их в себя.

Отметим, что своими результативными ударами Цыганков принес. выездную ничью Жирони 2:2. Его новый клуб идет на 12 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 31 балл.



Ла Лига посвятила публикацию Виктору Цыганкову / Фото с твиттера испанского первенства

Дубль в ворота Райо разрешил Виктору войти в символические сборные тура Ла Лиги.

Напомним, что Цыганков перебрался в Жирону 17 января 2023, подписав контракт до конца июня 2027 года.

Интересно, что у Цыганкова будет дополнительная мотивация в матче против Англии. В преддверии поединка Виктор впервые стал отцом. Жена футболиста родила мальчика. В сборной уже поздравили новоиспеченного отца с радостным известием.

К слову. Свою голевую феерию Цыганков сможет продолжить уже 26 марта в игре квалификации на Евро-2024 против Англии. Стартовый свисток нидерландского судьи прозвучит на "Уэмбли" в 19:00 (по Киеву).