Виктор Цыганков стал первым украинцем, который оформил дубль в чемпионате Испании. Это уникальное событие произошло в матче 26-го тура Ла Лиги между Райо Вальекано и Жироной (2:2). Однако этим достижения экс-лидера "Динамо" не ограничиваются.
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Цыганков – лучший игрок тура по версии SofaScore
Авторитетный статистический портал SofaScore включил Цыганкова в сборную недели с самой высокой оценкой – 8,7 балла.
Сборная 26 тура от SofaScore / скриншот SofaScore
WhoScored также включил рыжеволосого вингера в одиннадцать лучших. Однако аналитики оценили достижение Виктора более низкой оценкой – 8,4 балла.
Сборная 26-го тура от WhoScored / скриншот WhoScored
- Напомним, что после семи сыгранных матчей за Жирону на счету Цыганкова уже 3 забитых мяча и 3 голевых передачи.
- Будем надеяться, что с такой игрой Виктор не задержится в середняке Ла Лиги и привлечет внимание топ-клубов.
- В следующем туре Жирона сыграет против Эспаньола. Матч состоится 1 апреля.