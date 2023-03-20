Виктор Цыганков стал первым украинцем, который оформил дубль в чемпионате Испании. Это уникальное событие произошло в матче 26-го тура Ла Лиги между Райо Вальекано и Жироной (2:2). Однако этим достижения экс-лидера "Динамо" не ограничиваются.

По теме Феерия Цыганкова: дубль экс-игрока Динамо спас Жирону от поражения в Ла Лиге

Цыганков – лучший игрок тура по версии SofaScore

Авторитетный статистический портал SofaScore включил Цыганкова в сборную недели с самой высокой оценкой – 8,7 балла.

Сборная 26 тура от SofaScore / скриншот SofaScore

WhoScored также включил рыжеволосого вингера в одиннадцать лучших. Однако аналитики оценили достижение Виктора более низкой оценкой – 8,4 балла.

Сборная 26-го тура от WhoScored / скриншот WhoScored