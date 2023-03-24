Этой зимой Виктор Цыганков покинул киевское Динамо. Вингер сборной Украины переехал в испанскую Жирону за 5 миллионов евро и уже начал феериты.

По теме Репетиция перед битвой на "Уэмбли": Украина за "запертой дверью" победила Брентфорд – видео

В семи матчах вингер забил 3 гола и отдал три результативных передачи. Также у Виктора есть положительные новости и в личной жизни. 23 марта его жена Романа родила парня.

Это первый ребенок в семье 25-летнего футболиста. Футболисты и тренерский штаб сборной Украины приветствовали Виктора с таким событием, подготовив праздничный торт. "Не останавливайся. Давай, работай еще", – пошутил и.о. наставника команды Руслан Ротань.

Как сборная Украины поздравляла Цыганкова:

Виктор познакомился с Романой еще в 2018-м, а через три года сделал ей предложение. В июне прошлого года пара расписалась. Вторая половинка экс-игрока Динамо родом из Винницы, но обучение проходит в США, в Государственном университете Кента.

Читайте также Шансы как в Италии: искусственный интеллект вычислил вероятность победы Украины в отборе Евро-2024

Отметим, что сейчас Цыганков вместе со сборной Украины готовится к первому поединку квалификации Евро-2024. В воскресенье, 26 марта, "сине-желтые" сыграют в Лондоне против Англии. За свою карьеру вингер провел 42 матча в футболке национальной команды, забив 7 голов.

Важно знать. Матч Англия – Украина пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в воскресенье, 26 марта. Прямая трансляция поединка будет доступна на "Суспільному", а также онлайн-сервисе Megogo. Начало – в 19:00 по киевскому времени.