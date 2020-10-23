В субботу, 24 октября, в АПЛ состоится украинское противостояние – в гости к "Вест Хэму" Андрея Ярмоленко пожалует "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Этот матч пройдет на следующий день после дня рождения Андрея Ярмоленко – 23 октября 2020 года украинскому полузащитнику исполнился 31 год. Но особого времени на празднование у него не будет – уже в субботу, 24 октября, ему придется провести матч против "Манчестер Сити". Этот матч начнется в 12:30 по местному времени (в 14:30 по киевскому времени).

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В этом матче против Ярмоленко может сыграть Александр Зинченко. Они как раз выступают на противоположных флангах – Ярмоленко правый вингер, а Зинченко в "МанСити" выступает на позиции левого защитника. Тем более, что Зинченко уже восстановился от травмы и готов к игре.

Вот только сыграют ли украинцы в этом матче – тоже вопрос. Ярмоленко большинство матчей АПЛ начинает на скамейке запасных. Зинченко же не провел еще ни одного матча за "Манчестер Сити" в этом сезоне, хотя дважды был на скамейке запасных.

До матча больше шансов на победу имеет именно "Мансити", хотя матч состоится в Лондоне. Букмекерская контора Marathonbet выставила коэффициент 1,44 на победу "горожан". На то, что "Вест Хэм" одержит домашнюю победу – 7,80. Ничья в матче – 5,55. Стоит добавить, что на этот матч у Marathonbet нулевая маржа. Что это такое и как оно влияет на сумму выигрыша – читайте по ссылке.

Несмотря на такие коэффициенты, следует добавить, что АПЛ – одна из самых неожиданных лиг по результатам матчей. Для примера, "Мансити" 27 сентября проиграл дома "Лестеру" 2:5. А уже 4 октября "Вест Хэм" разгромил на выезде "Лестер" 0:3. В последнем туре "Вест Хэм" проигрывал на выезде "Тоттенхэму" 3:0. Но после выхода Ярмоленко на 77-й минуте команда смогла сравнять счет в матче. Игра закончилась со счетом 3:3 .

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Что касается других интересных коэффициентов на этот матч, то отметим, что на "тотал голов матча больше 2,5" – лишь 1,42. Зато "тотал голов матча меньше 2,5" – аж 2,91.

Почти не возникает сомнений в том, что "горожанам" удастся забить гол – 1,047 на такой результат. Гол "Вест Хэма" – 1,48.

Что касается гола Ярмоленко, то коэффициент на то, что украинец забьет – 4,35. Больше шансов среди игроков "молотобойцев" отличиться лишь у Майкла Антонио (3,10) и Себастьяна Алле (3,60).

Голеадоров в составе "Манчестер Сити" значительно больше. Лучший шанс забить, по мнению букмекеров, у Серхио Агуэро – 1,75. Гол Рахима Стерлинга – 1,95.