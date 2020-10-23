В субботу, 24 октября, в чемпионате Испании состоится "эль-класико" – "Барселона" примет "Реал". Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Обе команды этот матч проведут после игр в Лиге чемпионов. И каждая из команды в разном состоянии после этих матчей. Особенно сложная ситуация в "Реале". "Сливочные" проиграли дома донецкому "Шахтеру". Еще в первом тайме украинская команда забила три гола в ворота соперника. Правда во втором тайме "Реал" сократил отставание до минимума. А уже в компенсированное арбитром время Вальверде забил третий гол. Однако арбитр его не засчитал после просмотра видеоповтора.

Как это было: "Шахтер" сенсационно победил на выезде "Реал", забив три гола: видео

Это поражение стало вторым подряд для "Реала". И под главным тренером команды Зинедином Зиданом "зашаталось кресло". Его судьба решится в двух следующих матчах. И поражение в матче против "Барселоны" лишь усугубит ситуацию. Ему уже даже подобрали замену.

"Барселона" же в Лиге чемпионов тоже противостояла украинцам – "сине-гранатовые" дома принимали венгерский "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров. А в команде выступают игроки сборной Александр Зубков и Игорь Харатин. И именно последний забил гол в этом матче. Харатин отличился ударом с пенальти.

Правда "Ференцварошу" это не очень помогло. Команда к этому времени проигрывала 3:0. И даже после того, как "Барселона" осталась в меньшинстве после удаления Пике, сумела забить еще два гола в ворота венгерской команды.

Барселона – Реал: что прогнозируют букмекеры

Несмотря на то, в каком состоянии обе не были, в этом матче они выложатся даже не на 100%, а на все 200%. Поэтому явного фаворита этого противостояния нет. Шансы "Барселоны" значительно лучше. Она играет дома, и на нее нет столь большого давления предыдущих матчей.

Матч "Барселона" – "Реал" состоится в субботу, 24 октября. Начало матча в 17:00.

В букмекерской конторе Marathonbet победу "Барселоны" оценили коэффициентом 2,10. На то, что "Реал" все-таки одержит победу – 3,75. Ничья в матче наименее вероятный вариант – 3,86. На этот матч в Marathonbet стоит нулевая маржа. Это значит, что букмекеры дали более высокие коэффициенты на любой итог матча.

В то же время относительно точного варианта, то здесь как раз наиболее вероятный вариант – ничья 1:1 – 6,65. победа "Барселоны" 2:1 – 7,90. в то же время коэффициент 11,25 получила как победа "Барселоны" 2:0, так и победа "Реала" 2:1.

Этот матч может состояться и при значительном количестве голов. Коэффициент на "тотал голов матча больше 2,5" – только 1,727. Зато "тотал голов матча меньше 2,5" получил коэффициент 2,375. Относительно голов, то на то, что "Барселона" забьет в этом матче – 1,158. На гол "Реалу" – 1,32.

Гол Месси в этом матче оценивается коэффициентом 1,80. Шансы его партнеров: Ансу Фати – 2,75, Антуан Гризманн – 2,875. Столько же у Мартина Брейтуэйта. У "Реала" лучший шанс отличиться, по мнению букмекеров, у Карима Бензема – 2,25.