В ставках на спорт важна маржа, которую закладывает букмекер на то или иное событие. Это прибыль, которую букмекер получает с определенного маркета. Поэтому чем выше маржа, тем меньше у букмекера коэффициент. И наоборот – нулевая маржа дает возможность получить значительно больший выигрыш. Именно это и предлагает Marathonbet на некоторых результатах матчей.

Что такое маржа у букмекеров

Для начала следует разобраться с определением маржи. Как уже было сказано выше, это прибыль, которая закладывает букмекерская контора в определенные маркеты.

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Самый простой пример – это подбрасывание монеты, где есть два результата – орел или решка. Вероятность каждого результата одинакова – 50%. Поэтому шанс на победу можно оценить коэффициентом 2,00.

Если букмекер принимает ставку от клиента "А" в размере 10 на "орел", а от клиента "B" те же 10 на "решку", то один из них выиграет 10, а другой эти 10 проигрывает. Букмекер в этом случае не получит ничего. Ведь его маржа в этом событии составляла 0%, а ценность маркета составит 100%.

Вместо этого букмекер может выставить коэффициенты 1,9 на "орла" или "решку". В таком случае победитель получит 19, а букмекер заработает на этом событии 1. Тогда ценность маркета составит 105,26%, следовательно его маржа 5,26%.

Как высчитать маржу

Чтобы рассчитать маржу, стоит разделить 100 ценности маркета равных шансов на предложенные коэффициенты. В случае "орла" и "решки" с коэффициентом 1,9 это будет:

100/1,9 = 52,63

100/1,9 = 52,63

52,63+52,63 = 105,26%

5,26% – это маржа, которую заложил букмекер.

Как это работает в реальной жизни

Букмекеры пытаются заложить маржу в каждый маркет, чтобы получить гарантированную прибыль с события. Это влияет на уровень коэффициентов на событие. Поэтому чем ниже маржа у букмекера, тем выше коэффициент.

Букмекерская контора Marathonbet на ряд событий установила 0% маржу. Поэтому их коэффициенты значительно выше, чем у других букмекерских контор.

* Маржа распространяется лишь на определенные результаты ряда матчей и может колебаться около 0%. Матчи с нулевой маржой на сайте Marathonbet отмечены пометкой "і" с информационным текстом в списке матчей.

Для примера можно сравнить ставки на матч "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм", который состоится в воскресенье, 4 октября. Возьмем лишь коэффициенты на исход матча – победа МЮ, ничья или победа "Тоттенхэма" (1x2).

Победа "Манчестер Юнайтед" (1) – 1,96

Ничья (Х) – 3,96

Победа "Тоттенхэма" (2) – 4,15

Маржа, которую установил Marathonbet на этот матч почти равна нулю: 51 +25,252 +24,096 = 100,348.

Это сопоставимо с коэффициентами на тот же матч от других букмекерских контор. Ни одна из них не дала коэффициент выше 1,98 на победу МЮ, а что касается "Тоттенхэма", то коэффициенты на эту команду колебались от 3,69 до 4,16.

Вот и получается, что сделать ставку на любой исход матча "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" выгоднее в Marathonbet.

И если представляется, что это незначительная разница в коэффициентах, то при мультиставке на несколько событий разница в выигрыше может быть значительной.

Возьмем те же реальные коэффициенты в Marathonbet и других букмекеров. Предположим, вы делаете ставку на победу МЮ в матче против "Тоттенхэма" (коэффициент 1,96), победу "Ливерпуля" над "Астон Виллой" (1,38), что "Интер" победит "Лацио" (2,26) и победу "Ювентуса" в игре против "Наполи" (2,06). Все эти матчи получили нулевую маржу от Marathonbet

При ставке 10 на эти события, можно надеяться на выигрыш 10*1,96*1,38*2,26*2,06=125,924

У другого популярного букмекера выигрыш будет 10*1,91*1,33*2,20*2,00=111,773

Ощутимая разница. Так зачем соглашаться на меньший выигрыш?