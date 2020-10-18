"Тоттенхэм" 18 октября сыграет с "Вест Хэмом" Ярмоленко в 5-м туре АПЛ. Гости создали феноменальный камбэк во втором тайме.

Тоттенхэм – Вест Хэм 3:3

Голы: Сон, 1, Кейн, 8, 16, Санчес, 85 (авт.) – Бальбуена, 83, Лансини, 90+4

Дэвид Мойес не доверил место в стартовом составе украинцу Андрею Ярмоленко. Начало матча выдалось просто провальным для гостей. Уже на 1-й минуте Сон прекрасно сыграл в завершающей стадии атаки. Он вышел на свободное пространство, получил в штрафной мяч и отправил его в угол ворот – 1:0, пишет 24 канал.

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Ужасное начало гостей

Уже через семь минут хозяева изменили счет на табло. Кейн совершил рывок, получил блестящую передачу и прицельно пробил, переиграв вратаря – 2:0.

Через восемь минут "Тоттенхэм" довел счет до разгромного. На безупречную навесную передачу, которую выполнил Регилон, отозвался Кейн. Англичанин выпрыгнул выше всех и пробил головой в левый угол ворот – Фабьянски не имел шансов с ним справиться. Счет – 3:0. Совсем не получалась игра у команды Мойеса.

Форнальс подхватил пас и испытал удачу, пробив со средней дистанции в левую девятку, но голкипер Льорис был на высоте и легко выполнил сейв.

Бергвейн укротил не слишком удачную передачу, оторвался от соперника, но ударом со средней расстояния отправил мяч далеко в сторону от правой стойки.

Больше голов в первой 45-минутке любители футбола не увидели.

Фантастика от "Вест Хэма"

Активный Форнальс потерял стопроцентный момент. Он сыграл на добивании в вратарской, но головой направил мяч над перекладиной.

Кейн приготовился и с пределов штрафной площадки закрутил мяч в направлении левого нижнего угла ворот, но голкипер Фабьянски контролировал ситуацию и выполнил уверен сейв.

Масуаку выполнил удачный прострел в штрафную. Однако, защитники соперника сохраняют бдительность и отвели опасность выбив мяч.

Вратарь "Вест Хэма" вышел победителем в противостоянии с соперником. На этот раз Фабьянски среагировал на удар со штрафного, который с дальней дистанции наносил Бейл. Мяч после его попытки двигался в направлении середины ворот и на его пути оказался голкипер.

На 77-й минуте Мойес выпустил на поле украинца Андрея Ярмоленко. Кейн потерял прекрасную возможность увеличить счет. Нападающий получил хорошую передачу на границе штрафной площадки и пробил по воротам – штанга спасла ворота гостей.

В конце встречи команде Ярмоленко таки удалось несколько уменьшить счет. Крессвелл выполнил подачу и Бальбуена высоко выпрыгнул, замкнув ее на грани вратарской – 3:1.

Уже через три минуты "Вест Хэм" сократил счет до минимального. Игрок хозяев Санчес пытался выбить мяч за пределы площадки, но случайно головой срезал мяч за спину собственном голкиперу – 3:2.

В компенсированное время ко второму тайму Бэйл в слаломном проходе с легкостью оставил позади защитников и оказался в удачной позиции перед воротами. Он пробил, надеясь переиграть голкипера, но мяч просвистел мимо правую стойку.

На 90+4 минуте что-то невероятное создал "Вест Хэм". Лансини забивал мощным ударом издалека, отправив мяч в правую девятку с помощью рикошета от стойки – 3:3.

Итоговый счет встречи – 3:3.

Турнирная таблица АПЛ