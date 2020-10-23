В суботу, 24 жовтня, в АПЛ відбудеться українське протистояння – в гості до "Вест Хема" Андрія Ярмоленка завітає "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Цей матч відбудеться на наступний день після того, як Андрій Ярмоленко відсвяткував свій день народження – 23 жовтня 2020 року українському півзахисникові виповнився 31 рік. Та особливого часу на святкування в нього не буде – вже в суботу, 24 жовтня, йому доведеться провести матч проти "Манчестер Сіті". Цей матч розпочнеться о 12:30 за місцевим часом (о 14:30 за київським часом).

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В цьому матчі проти Ярмоленка може зіграти Олександр Зінченко. Вони якраз виступають на протилежних флангах – Ярмоленко правий вінгер, а Зінченко в "МанСіті" виступає на позиції лівого захисника. Тим більше, що Зінченко вже відновився від травми і готовий до гри.

От тільки чи зіграють українці в цьому матчі – теж питання. Ярмоленко більшість матчів АПЛ розпочинає на лаві запасних. Зінченко ж не провів ще жодного матчу за "Манчестер Сіті" в цьому сезоні, хоча двічі був на лаві запасних.

До матчу більше шансів на перемогу має саме "МанСіті", хоча матч відбудеться в Лондоні. Букмекерська контора Marathonbet виставили коефіцієнт 1,44 на перемогу "містян". На те, що "Вест Хем" здобуде домашню перемогу – 7,80. Нічия у матчі – 5,55. Варто додати, що на цей матч у Marathonbet нульова маржа. Що це таке і як воно впливає на суму виграшу – читайте за посиланням.

Попри такі коефіцієнти, слід додати, що АПЛ – одна з найбільш неочікуваних ліг за результатами матчів. Для прикладу, "МанСіті" 27 вересня програв вдома "Лестеру" 2:5. А вже 4 жовтня "Вест Хем" розгромив на виїзді "Лестер" 0:3. В останньому турі "Вест Хем" програвав на виїзді "Тоттенхему" 3:0. Але після виходу Ярмоленка на 77-й хвилині, команда змогла зрівняти рахунок у матчі. Гра закінчилася з рахунком 3:3.

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Щодо інших цікавих коефіцієнтів на цей матч, то відзначимо, що на "тотал голів матчу більше 2,5" – лише 1,42. натомість "тотал голів матчу менше 2,5" – аж 2,91.

Майже не виникає сумнівів у тому, що "містянам" вдасться забити гол – 1,047 на такий результат. Гол "Вест Хема" – 1,48.

Щодо голу Ярмоленка, то коефіцієнт на те, що українець заб'є – 4,35. Більше шансів серед гравців "молотобійців" відзначитися лише у Майкла Антоніо (3,10) та Себастьяна Алле (3,60).

Голеадорів в складі "Манчестер Сіті" значно більше. найкращий шанс забити. на думку букмекерів, у Серхіо Агуеро – 1,75. Гол Рахіма Стерлінга – 1,95.