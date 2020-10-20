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В подрубрике "голы", кроме тоталов, добавляются еще и последовательность забитых мячей, их точное количество, периодичность и тому подобное. Статистика футбола говорит, что команды склонны пропускать в течение 5 минут после забитого гола. Следовательно, ставка на последовательность голов – хороший выбор.

Из названия подрубрики "таймы" можно понять, что речь пойдет о событиях, которые происходят в первой или же второй половине игре. Например, в матче "Наполи" – "Аталанта" игрок имеет целых 57 событий, на которые можно сделать ставку. Например, пользователь может поставить на победу "Наполи" в первом тайме, а также на то, что "Аталанта" выигрывает вторую половину игры и тотал голов первого тайма больше 2.5.

Важно помнить, что речь идет о конкретном тайме, а не поединке в целом!

Подрубрики "угловые удары" и "нарушения" предусматривают то, кто больше совершит этих статистических действий, с какой последовательностью, в каком тайме и тому подобное.

В подрубрике "интервалы" Marathonbet предлагает ставить на тотал голов в определенном промежутке матча.

Наконец в сегменте "другие" игроки найдут азиатский тотал голов, угловых и желтых карточек.

Основные стратегии ставок на футбол

После предыдущего раздела игроку остается только выбрать, на что же ставить. Перед этим решением следует выбрать матч команд, где более или менее реально спрогнозировать результат. Выделяют три основные стратегии ставок на футбол.

1. Ставки на ничью.

Это один из самых рискованных видов ставок, ведь ничейные результаты происходят не с такой уж большой частотой. Однако коэффициент на ничью в футбольном матче составляет около 3.50 и выше. Выигрыш хотя бы каждой третьей ставки принесет прибыль на дистанции.

Как определить, когда матч может завершиться ничьей? Следует отбирать матчи для ставки на ничью по следующим критериям:

Отсутствие очевидного фаворита.

Соперники часто играют вничью в этом турнире.

Ничья устраивает обе стороны.

Команды мало забивают в сезоне.

2. Ставки на желтые карточки.

Футбол – это контактная игра, которая предполагает большое количество нарушений. Иногда футболисты нарушают правила из-за эмоций, а иногда – это стратегия на игру и тактические ухищрения.

Когда стоит ставить на тотал больше по желтым карточкам за показатель в 1.75-2.20:

Матч принципиален для обеих команд.

Встреча имеет большое значение.

Главный арбитр матча по статистике один из самых строгих.

Прошлая очная встреча между соперниками завершилась большим количеством желтых карточек.

Команды многие нарушают правила.

3. Ставки на голы.

Спрогнозировать количество голов в матче и какая команда забьет – иногда крайне сложно. В частности, кто бы мог подумать, что "Ливерпуль" пропустит 7 голов от "Астон Виллы", а "Барселона" столько же от "Баварии"?

Однако бывают случаи, когда ставки на тотал голов более 2.5 вполне реальны:

Обе команды исповедуют атакующий стиль игры.

Ничья не подходит ни одной из команд.

Соперники часто пробивают ТБ 2.5, как в личных встречах, так и по сезону.

Аналитика – ключ к победе

Футбол уже давно вышел за рамки просто игры. Победа невозможна без аналитики и информации о малейших деталях. Детали становятся залогом больших побед и очень часто это касается андердогов или посредственных клубов.

Аналитика важна и для тех, кто делает ставки на футбол. Так, приходя в мир ставок, каждому хочется отвлечься от внешнего мира и получить наслаждение от игры. По крайней мере таким образом можно стать частью игры миллионов.

Единого ответа на вопрос о том, как правильно ставить на футбол и как угадать исход футбольного матча, не существует. Если бы она была, то букмекерское дело давно исчезло.

Однако игрок может увеличить свои шансы на победу благодаря сбору всей необходимой информации перед матчем. С чего же начать и как анализировать?

Прежде всего следует обращать внимание на форму соперников. Текущая форма команд должна стать ключевым моментом, влияющим на ставку. Для того, чтобы правильно оценить форму команды, лучше всего посмотреть несколько последних матчей с ее участием. Не стоит обращать все внимание на результаты, ведь они бывают обманчивы. Каждая команда проигрывает!

Любая команда демонстрирует разный футбол на домашнем и выездном стадионе. Поэтому стоит обратить внимание на серию домашних и выездных поединков. Причем серия должна составлять около 5-10 поединков. Следует оценить аналогичные показатели и соперника.

Если команда "А" неуступчивая дома, а команда "Б" имеет безвыигрышную серию на выезде, то вполне вероятно, что их встреча на поле команды "А" завершится поражением команды "Б".

Впрочем, и здесь не стоит торопиться. Следует делать поправку на соперников команды "А" и "Б". Например, команда "Б" могла последние матчи проводить против очевидных фаворитов и с кадровыми потерями.

Не стоит лениться посмотреть последние три-четыре матча каждой из команд или же просто обзоры. Следует читать официальные интервью представителей тренерских штабов и ведущих футболистов. Таким образом можно понять настроение и заряженность команды. Иногда тренеры сообщают, что ключевой футболист пропустит игру.

Также на помощь может прийти аналитика известных блогеров. Например, Андрей Колесник длительный период времени рассказывает о проблемах в обороне лондонского "Арсенала". Такие анализы позволяют понимать слабые стороны команд, что в итоге позволяет с большей вероятностью делать прогноз.

Важный критерий – это история очных противостояний. Часто в футболе применяют понятие "неудобный соперник". Например, в Бундеслиге сложным соперником для "Баварии" является "Хоффенхайм", который в последних десяти очных матчах с мюнхенцами одержал 4 победы. Такой статистикой не всегда может похвастаться "Боруссия" Дортмунд.