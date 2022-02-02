Усик і Джошуа мають пропозиції з Близького Сходу

Після того, як Усик переміг у першому поєдинку, з'явилася інформація, що реванш може відбутися у Києві на НСК "Олімпійський". Саме Усик хоче, щоб Україна прийняла чемпіонський бій.

До теми Промоутер Усика назвав дату реваншу з Джошуа

Та Едді Хірн, промоутер Джошуа, поспішив заспокоїти британських фанатів і заявив, що поєдинок навряд чи відбудеться в Україні.

Тепер же слово взяв Олександр Красюк. Промоутер Усика розповів, що ймовірність проведення бою у Києві є. Проте сторони виберуть ту країну, де поєдинок принесе найбільший дохід.

Імовірність проведення реваншу в Києві є, але перевагу отримає місце проведення, де сторони матимуть найбільшу вигоду. У нас у контракті прописано, що оскільки ми є співорганізаторами, то маємо використовувати принцип максимізації прибутку,

– сказав промоутер.

Він додав, що НСК "Олімпійський" у Києві менш ймовірний варіант, якщо порівнювати з "Вемблі" в Лондоні. Та разом з тим, "Вемблі" також не остаточне рішення.

"У нас є пропозиції з Близького Сходу, які ми також розглядатимемо", – резюмував Красюк.

До уваги. Джошуа активував опцію про реванш з Усиком після поразки українцю. За попередньою інформацією, бій відбудеться у травні – червні 2022 року. Третій бій між боксерами не передбачений попри будь-який результат у реванші.