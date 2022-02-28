Кстати Нам россияне здесь не нужны – легенда Динамо будет защищать Украину от агрессии России
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Бывший игрок Динамо и сборной Украины Олег Лужный показал свою патриотическую позицию. Наставник не покинул столицу Украины, а стал на ее защиту.
Источник:Sky Sports
Кстати Нам россияне здесь не нужны – легенда Динамо будет защищать Украину от агрессии России
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