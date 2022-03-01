Залишається боронити Україну
Український наставник після приїзду вступив до лав ЗСУ, але про це не знали у Шерифі. Юрій Вернидуб не може нормально працювати за кордоном, коли його сім'ї загрожує небезпека зі сторони російських окупантів.
До теми Вернидуб повернувся в Україну, щоб захищати країну від російських окупантів
Тому наставник пішов до ЗСУ, щоб боронити рідну країну. Попереду на Вернидуба чекає розмова з керівництвом молдовського клубу.
Відзначимо, що Шериф запропонував Вернидубу перевезти свою сім'ю із Запоріжжя до Молдови. Але тренер вирішив відмовитись від пропозиції. Уся родина українського спеціаліста залишається жити в Україні.
Рано чи пізно керівництво Шерифа все одно дізнається, що я пішов боронити Батьківщину. Планую поговорити з генеральним директором Тархнішвілі, стосовно ситуації, яка склалася. Думаю, Важа Едуардович мене зрозуміє, адже він пройшов те саме, що наразі відбувається в Україні. Він грузин, у 2008 році Росія розпочала війну проти його країни. Тому він як ніхто інший мене розуміє,
– сказав Вернидуб.
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