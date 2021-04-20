Возвращения в Мадрид не будет

Руководство Ювентуса не может продолжать тратить бешеные деньги на зарплату звездного футболиста. Сейчас португалец получает в клубе 31 миллион евро в год. Поэтому смена клуба для Криштиану Роналду не за горами.

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Появилась информация, что футболист имел разговор с президентом Реала Флорентино Пересом на базе Ювентуса. Возможно, стороны общались по поводу возможного возвращения в испанский гранд. Криштиану неоднократно заявлял, что скучает по карьере в Мадриде.

Сумма трансфера Роналду составляет 50 миллионов евро. Однако туринцы хотят получить за звезду команды 60 миллионов евро. Одним из главных конкурентов Реала на трансфер форварда будет Интер Майами из США. Один из их совладельцев Дэвид Бекхэм хочет видеть футболиста в команде.

Агент португальца Жорже Мендеш уже даже контактировал с руководителями "сливочных". Однако сам глава "Королевского клуба" сообщил, что нападающий не вернется в мадридский клуб.

Криштиану не вернется. Я люблю его, но это не имеет смысла,

– сказал Перес.

Категорическая позиция

Хотя Флорентино ранее заявлял, что гордится карьерой Роналду, назвав его достойным наследником Ди Стефано. Президент уверен, что Криштиану из тех футболистов, которые однажды возвращаются в Реал. Португалец перешел из МЮ в клуб из Мадрида в 2009 году. За "Королевский клуб" играл на протяжении долгих 9 лет. Этот период стал одним из самых успешных в карьере Криштиану.