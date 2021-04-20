Возвращения в Мадрид не будет
Руководство Ювентуса не может продолжать тратить бешеные деньги на зарплату звездного футболиста. Сейчас португалец получает в клубе 31 миллион евро в год. Поэтому смена клуба для Криштиану Роналду не за горами.
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Появилась информация, что футболист имел разговор с президентом Реала Флорентино Пересом на базе Ювентуса. Возможно, стороны общались по поводу возможного возвращения в испанский гранд. Криштиану неоднократно заявлял, что скучает по карьере в Мадриде.
Агент португальца Жорже Мендеш уже даже контактировал с руководителями "сливочных". Однако сам глава "Королевского клуба" сообщил, что нападающий не вернется в мадридский клуб.
Криштиану не вернется. Я люблю его, но это не имеет смысла,
– сказал Перес.
Категорическая позиция
Хотя Флорентино ранее заявлял, что гордится карьерой Роналду, назвав его достойным наследником Ди Стефано. Президент уверен, что Криштиану из тех футболистов, которые однажды возвращаются в Реал. Португалец перешел из МЮ в клуб из Мадрида в 2009 году. За "Королевский клуб" играл на протяжении долгих 9 лет. Этот период стал одним из самых успешных в карьере Криштиану.
- По данным Transfermarkt, контракт форварда с Ювентусом истекает 30 июня 2022 года. В этом сезоне Роналду уже сыграл в футболке "старой синьоры" 37 матчей, в которых наколотил 32 гола и сделал 4 ассиста.
- В Турине признались, если никаких предложений по трансферу футболиста в ближайшее время не будет, то Криштиану покинет команду уже летом 2021 года.
- ПСЖ, Реал и Манчестер Юнайтед не против видеть Роналду в своем составе. Однако камнем преткновения может стать высокая зарплата одного из лучших футболистов мира.