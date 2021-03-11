Туринский клуб не может продолжать платить бешеную зарплату Криштиану Роналду. Ювентус готов осуществить трансфер уже летом 2021 года.

Будущее Роналду

Дела Криштиану Роналду в Ювентусе не идут лучшим образом. "Старая синьора" неожиданно вылетела из Лиги чемпионов от Порту, а в чемпионате Италии она уже отстает от лидера на 10 очков.

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Руководство Ювентуса не хочет продолжать тратить бешеные деньги на зарплату звездного футболиста. Сейчас португалец получает в клубе 31 миллион евро в год. Сам игрок тоже не намерен остаться в итальянском гранде и хочет перейти в клуб, который не будет негативно влиять на его имидж.

По данным Transfermarkt, контракт Роналду с Ювентусом истекает в конце июня 2022.

В Ювентусе готовы продать Роналду, но пока нет клубов, которые смогут платить футболисту такую ​​огромную зарплату. Если никаких предложений по трансферу футболиста в ближайшее время не будет, то Криштиану покинет команду уже летом 2021 года.

В этом сезоне Роналду сыграл в футболке Ювентуса 32 матча, в которых наколотил 27 голов и 4 раза ассистировал партнерам по команде.

Ранее сообщалось, что Интер Майами из США разрабатывает план покупки 36-летнего нападающего. В клубе надеются, что у Роналду будет желание перебраться в заокеанский чемпионат. Больше всех над этим трансфером будет работать сам легендарный Дэвид Бекхэм, который является одним из совладельцев команды.