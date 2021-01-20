Криштиану Роналду неожиданно пообщался с владельцем бывшего клуба Флорентино Пересом. Похоже, португалец скучает по временам, проведенным в Реале.

Португалец Криштиану Роналду встретился на клубной базе Ювентуса с президентом Флорентино Пересом. Об этом сообщает издание El Chiringuito.

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Кто стал инициатором этой встречи и о чем говорили стороны пока неизвестно. Отметим, что Криштиану неоднократно заявлял, что скучает по карьере в Мадриде. Возможно, португалец обсудил потенциальное возвращение в Реал.

В этом сезоне Роналду сыграл в футболке Ювентуса 19 матчей во всех турнирах. За это время наколотил в ворота соперников 19 голов и дважды ассистировал партнерам по команде. Контракт звездного футболиста с туринцами рассчитан до конца июня 2022 года.

Ранее Перес заявлял, что гордится карьерой Роналду, назвав его достойным наследником Ди Стефано. Президент уверен, что Криштиану из тех футболистов, которые однажды возвращаются в Реал.

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