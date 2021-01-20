Возвращение звезды: Роналду провел разговор с президентом Реала на базе Ювентуса
Криштиану Роналду неожиданно пообщался с владельцем бывшего клуба Флорентино Пересом. Похоже, португалец скучает по временам, проведенным в Реале.
Португалец Криштиану Роналду встретился на клубной базе Ювентуса с президентом Флорентино Пересом. Об этом сообщает издание El Chiringuito.
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Кто стал инициатором этой встречи и о чем говорили стороны пока неизвестно. Отметим, что Криштиану неоднократно заявлял, что скучает по карьере в Мадриде. Возможно, португалец обсудил потенциальное возвращение в Реал.
В этом сезоне Роналду сыграл в футболке Ювентуса 19 матчей во всех турнирах. За это время наколотил в ворота соперников 19 голов и дважды ассистировал партнерам по команде. Контракт звездного футболиста с туринцами рассчитан до конца июня 2022 года.
Ранее Перес заявлял, что гордится карьерой Роналду, назвав его достойным наследником Ди Стефано. Президент уверен, что Криштиану из тех футболистов, которые однажды возвращаются в Реал.
Карьера Роналду в Реале: коротко
- Португалец перешел из МЮ в клуб из Мадрида в 2009 году. За "Королевский клуб" играл на протяжении долгих 9 лет. Этот период стал одним из самых успешных в карьере Криштиану.
- В составе мадридцев дважды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Трижды поднимал над головой титул Клубного чемпионата мира.
- В сезоне-2017/2018 в пятый раз стал победителем Лиги чемпионом вместе с Реалом, причем в третий раз подряд. По ходу турнира отметился 15 забитыми голами, которые позволили ему обновить собственный рекорд и в шестой раз подряд стать лучшим бомбардиром соревнований.
- Также в карьере Роналду есть три Суперкубка УЕФА.
- 10 июля 2018 года официально подписал 4-летний контракт с Ювентусом.
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