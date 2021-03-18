Дороги Криштиану Роналду и Ювентуса разойдутся уже летом 2021 года. Уже три топовых клуба стоят в очереди за португальцем.

Потенциальные клубы Роналду

ПСЖ, Реал и Манчестер Юнайтед не против пополнить свои команды звездным португальцем. "Сливочные" и "красные дьяволы" могут вернуть в состав бывшего футболиста.

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Самой большой проблемой в переходе Криштиану Роналду в какой-то из этих клубов станет финансовая часть. Высокая зарплата нападающего может стать камнем преткновения. Именно поэтому Ювентус хочет избавиться от Роналду. Сейчас он получает в Турине 31 миллион евро в год.

В этом сезоне Роналду провел в футболке Ювентуса 33 матча, в которых забил 30 голов и отдал 4 голевые передачи.

Если клубы не будут готовы платить такие бешеные деньги, тогда им нужно создать привлекательный контракт, который заинтересовал бы Криштиану. Соглашение лидера атаки "старой синьоры" заканчивается уже в конце июня 2022.

Ранее сообщалось, что Интер Майами из США разрабатывает план покупки 36-летнего форварда. В клубе надеются, что Роналду будет иметь желание перебраться в заокеанский чемпионат. Больше всего над этим трансфером будет работать сам легендарный Дэвид Бекхэм, который является одним из совладельцев команды.

Следующий матч Ювентуса состоится 21 марта против Беневенто в Серии А.