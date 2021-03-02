Совладелец Интер Майами Дэвид Бекхэм, который когда-то также выступал за Реал, как и Криштиану, хочет усилить свой клуб португальцем.

Вот это да Криштиану Роналду – единственный футболист, сыгравший более 1 000 матчей в XXI веке

Трансферная цель

Команда MLS уже работает над приглашением опытного нападающего. Сейчас Роналду выступает за Ювентус, но его контракт с итальянцами рассчитан до конца июня 2022 года. Поэтому американский клуб будет пытаться подписать футболиста сборной Португалии сразу после завершения соглашения с нынешней командой.

В Интере Майами также надеются, что Роналду будет иметь тоже желание перебраться в заокеанский чемпионат. Больше всего над этим трансфером будет работать сам легендарный Бекхэм. Ранее англичанин заявлял, что мечтает объединить в одной команде португальца и Лионеля Месси.

В этом сезоне Роналду провел в составе туринцев 29 матчей, в которых наколотил 26 голов и отдал 3 асиста.

Интер Майами выступает в Major League Soccer с 2018 года. Об учреждении новой команды MLS в Лос-Анджелесе было объявлено в октябре 2014 года.