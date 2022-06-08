Верю в то, что Донбасс освободят от оккупантов, – Верняев трогательно поблагодарил ВСУ

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев не перестает помогать украинским военным в войне против России. Спортсмен поблагодарил нашу армию и надеется рано или поздно приехать в родной Донецк.

Верняев: Спасибо за возможность еще раз сказать слова благодарности

Титулованный украинский гимнаст после 24 февраля сменил спорт в помощь армии. Олег Верняев активно волонтерит, занимается гуманитарной помощью и даже сделал фото в военной форме, что заставило задуматься сторонников о вступлении Олега в ряды ВСУ.

Интересно прочитать "Россияне убивают детей и стариков": эксзащитник Динамо против старта футбольного сезона в Украине

Он воюет против врага не только так, но и информационно в своих соцсетях. На этот раз Верняев выложил общую фотографию с людьми, которые помогают украинцам и ВСУ. Гимнаст в публикации щемяще поблагодарил украинских военных за их мужественную работу и защиту страны.

"Никогда не устаю благодарить наших военных. С каждым днем ​​вы приближаете нашу Победу. Это ежедневная борьба за то, что мы любим и в то, что мы так верим", – написал титулованный спортсмен.

Верняев верит в то, что временно оккупированные территории вернутся в Украину, в частности, его Донбасс. После этого Олег снова сможет посетить Донецк, откуда родом спортсмен.

Спасибо за возможность еще раз сказать благодарности во время благотворительности для наших непобедимых защитников. Я поддерживаю вас, будучи в рядах ВСУ. Верю в то, что скоро наступит мирное небо над головой, и мы совместными усилиями построим Украину. Верю в то, что Донбасс освободят от оккупантов, и я смогу посетить свой родной украинский Донецк,

– добавил олимпийский чемпион в Рио-де-Жанейро.



Верняев продолжает помогать ВСУ / Фото с инстаграммы гимнаста

Патриотическая позиция Олега Верняева