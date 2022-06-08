Верняев: Спасибо за возможность еще раз сказать слова благодарности
Титулованный украинский гимнаст после 24 февраля сменил спорт в помощь армии. Олег Верняев активно волонтерит, занимается гуманитарной помощью и даже сделал фото в военной форме, что заставило задуматься сторонников о вступлении Олега в ряды ВСУ.
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Он воюет против врага не только так, но и информационно в своих соцсетях. На этот раз Верняев выложил общую фотографию с людьми, которые помогают украинцам и ВСУ. Гимнаст в публикации щемяще поблагодарил украинских военных за их мужественную работу и защиту страны.
"Никогда не устаю благодарить наших военных. С каждым днем вы приближаете нашу Победу. Это ежедневная борьба за то, что мы любим и в то, что мы так верим", – написал титулованный спортсмен.
Верняев верит в то, что временно оккупированные территории вернутся в Украину, в частности, его Донбасс. После этого Олег снова сможет посетить Донецк, откуда родом спортсмен.
Спасибо за возможность еще раз сказать благодарности во время благотворительности для наших непобедимых защитников. Я поддерживаю вас, будучи в рядах ВСУ. Верю в то, что скоро наступит мирное небо над головой, и мы совместными усилиями построим Украину. Верю в то, что Донбасс освободят от оккупантов, и я смогу посетить свой родной украинский Донецк,
– добавил олимпийский чемпион в Рио-де-Жанейро.
Верняев продолжает помогать ВСУ / Фото с инстаграммы гимнаста
Патриотическая позиция Олега Верняева
- Украинский гимнаст не покинул Киев после полномасштабного вторжения России в нашу страну. В своих соцсетях Верняев показывал разрушенную спортивную инфраструктуру Харькова. На фотографиях и видео Олега было сложно разглядеть бывшие залы фехтования и бокса.
- Спортсмен продолжал показывать реалии "русского мира" в столице Украины. В результате одного из авиаобстрелов погибла украинская журналистка Вера Гирич.
- Верняев вычислил даже одного гимнаста-предателя, выступавшего за украинскую сборную. Им стал Максим Василенко, написавший очень странное состросо со словами "Спаси, Господи, Херсон от украинских ракет".
- Василенко озадачил всех таким заявлением, но впоследствии снова подтвердил свою пророссийскую позицию. Таким в Украине точно не место, а недавно он представлял на соревнованиях сине-желтый флаг.