Верняев устроил экскурсию по Харькову
Постоянные обстрелы кафиров разрушили большое количество зданий в Харькове. Серьезно пострадала спортивная инфраструктура.
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Верняев поделился в своем инстаграме видео, как смотрятся залы для фехтования и бокса. От них остались одни руины.
В спортивном зале для занятий боксом скрывались от обстрелов жили мирные жители Харькова, ранее потерявшие свои дома. К счастью, они вовремя успели покинуть здание и спастись, рассказал Олег.
Видео из Харькова
Также на одном из видео спортсмен пригласил самих россиян в Харьков, чтобы убедились в преступлениях своих земляков.
Олимпийский чемпион защищает Украину от оккупантов. Об этом он сообщил в начале марта.
Достижения гимнаста
- 27-летний украинский гимнаст в 2016-м стал олимпийским чемпионом Рио-2016 на брусьях, а также вицечемпионом Олимпиады в многоборье.
- Верняев – 4-кратный призер чемпионата мира на брусьях (чемпион-2014), а также бронзовый призер ЧМ-2019 в многоборье.
- 6-разовый чемпион Европы (всего на уровне континентальных первенств выиграл 12 медалей).