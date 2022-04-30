Верняев: Нет слов
28 апреля российские ракеты разрушили жилой дом в Киеве, в результате авиаудара пострадали десятки человек, а под завалами нашли тело погибшей журналистки.
К стати Верняев разоблачил гимнаста-изменника с пророссийской позицией в сборной Украины
Титулованный гимнаст распространил в инстаграмме видео поврежденного здания.
Нет слов, вживую это выглядит просто ужасно. А вы и дальше кричите, что мирных людей не убивают и Украина сама себя бомбит. Я же знаю, вы так же сидите в инстаграмме и все видите,
– написал Верняев в сети.
Видео разрушенного здания в Киеве
Олимпийский чемпион защищает Украину от кафиров. Об этом он сообщил в начале марта.
Титулы гимнаста
- 27-летний украинский гимнаст в 2016-м стал олимпийским чемпионом Рио-2016 на брусьях, а также вицечемпионом Олимпиады в многоборье.
- Верняев – 4-кратный призер чемпионата мира на брусьях (чемпион-2014), а также бронзовый призер ЧМ-2019 в многоборье.
- 6-разовый чемпион Европы (всего на уровне континентальных первенств выиграл 12 медалей).