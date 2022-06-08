Футбол пока не ко времени
По мнению бывшего футболиста киевского Динамо и сборной Украины, нецелесообразно проводить футбольные соревнования в Украине. Владислав Ващук добавил, что это не касается национальной команды страны, которая должна тренироваться и играть даже в те времена, когда в Украине идет война против России.
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Что касается чемпионата, то мнения Ващука категоричны. Вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины не понимает, как можно проводить футбольные поединки, когда оккупанты продолжают убивать мирное население, а людям в некоторых регионах даже нет, что есть. По мнению экс-динамовца, пока не время еще думать о футболе.
У меня есть сомнения. Сборная Украины по футболу может тренироваться и играть, когда на их родине идет война, но восстановить чемпионат нельзя. Нельзя играть в футбол, пока есть голодающие. Россияне убивали детей, стариков, сейчас не время думать о футболе,
– откровенно сказал Ващук.
Футбольный сезон во время военного положения
В начале июня стало известно, что новый футбольный сезон в Украине стартует уже в августе этого года. Об этом рассказал президент УАФ Андрей Павелко. Он добавил, что это решение было принято совместно с властями страны и Владимиром Зеленским.
Президент Украины стал инициатором обновления футбольных чемпионатов в нашей стране. По словам Павелко, футбол должен принести в сложную жизнь украинцев немного радостных эмоций и хотя бы как-то оторвать на мгновение от военных действий.
Футбольный сезон в Украине начнется на всех уровнях, это касается и женских соревнований.
Перед этим стало известно несколько деталей нового чемпионата.
УАФ уже обратилась в ФИФА и УЕФА со своим решением о возобновлении чемпионата во время военного положения. Украинская сторона ждет поддержки со стороны футбольной Европы.
- Напомним, что футбольный сезон-2021/2022 был досрочно окончен после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- Клубы закончили сезон на тех местах, где остановились в первом круге. Лидером чемпионат завершил донецкий Шахтер, вторую позицию заняло киевское Динамо, тройку замкнуло Днепр-1.