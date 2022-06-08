Верняєв: Спасибі за можливість ще раз сказати слова подяки

Титулований український гімнаст після 24 лютого змінив спорт на допомогу армії. Олег Верняєв активно волонтерить, займається гуманітарною допомогою та навіть зробив фото у військовій формі, що змусило задуматись прихильників про вступ Олег у лави ЗСУ.

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Він воює проти ворога не лише так, а ще й інформаційно у своїх соцмережах. Цього разу Верняєв виклав спільне фото з людьми, які допомагають українцям та ЗСУ. Гімнаст у публікації щемливо подякував українським військовим за їх мужню роботу та захист країни.

"Ніколи не втомлююся дякувати нашим військовим. З кожним днем ви наближаєте нашу Перемогу. Це щоденна боротьба за те, що ми любимо і в те, що ми так віримо", – написав титулований спортсмен.

Верняєв вірить у те, що тимчасово окуповані території повернуться до України, зокрема його Донбас. Після цього Олег знову зможе відвідати Донецьк, звідки родом спортсмен.

Спасибі за можливість ще раз сказати слова подяки під час благодійності для наших непереможних захисників. Я підтримую вас, будучи в рядах ЗСУ. Вірю в те, що скоро настане мирне небо над головою, і ми спільними зусиллями побудуємо Україну. Вірю в те, що Донбас звільнять від окупантів, і я зможу відвідати свій рідний український Донецьк,

– додав олімпійський чемпіон у Ріо-де-Жанейро.



Верняєв продовжує допомагати ЗСУ / Фото з інстаграму гімнаста

Патріотична позиція Олег Верняєва