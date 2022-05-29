Ливерпуль – Реал 0:1

Гол: Винисиус, 59

Реал на своем пути в финал прошел Манчестер Сити. В первом матче "сливочные" потерпели поражение 3:4. Во втором поединке мадридцы тоже были близки к фиаско. Но голы Родриго в момент, когда фанаты английского клуба уже начали праздновать выход своей команды в финал, в конце встречи перевели полуфинал в дополнительные тайма. А уже в первом дополнительном тайме Бензем отправил подопечных Пепа Гвардиолы в футбольный нокаут – 3:1. По итогам двух встреч - 6:5 в пользу "Королевского клуба", пишет 24 канал.

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Ливерпуль поехал на ответный матч с комфортным преимуществом в счете 2:0, который они растеряли уже в первом тайме второго поединка. Однако после перерыва на поле забивала только одна команда – Ливерпуль. В итоге – 2:3, а по двум матчам – 2:5 в пользу англичан.

Финал Лиги чемпионов не успел начаться, как запомнился своим переносом. Из-за ужасной организации французской стороны поединок начался с более чем 30-минутной задержкой.

Напомним! Предварительно финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал был перенесен из вражеской России во Францию.

С первых секунд команды не стали форсировать события, осторожно приступив к финалу.

На 15-й минуте первый поистине опасный момент был создан у ворот Реала. Салах уже в падении пробил по воротам Куртуа, но Тибо продемонстрировал чудеса реакции и помешал голу.

Уже через две минуты снова опасность была от Салаха. Но снова мяч в руки уверенно забрал бельгийский голкипер "сливочных".

Реал в первые 20 минут не создал абсолютно никакой работы Алиссону. Ливерпуль полностью контролировал ход поединка. Мане классно накрутил защиту соперника в штрафной "сливочных", но его выстрел взяла на себя стойка.

В первом тайме казалось, что футболистов Ливерпуля вдвое больше на поле, чем игроки испанского клуба. Команда Клоппа была быстрее всех частей поля "Парк де Пренс".

Александер-Арнольд подал с фланга идеально на голову Салаха. Мохаммед пробил прямо в руки Куртуа.

Мадридский клуб никак не мог переломить ход финала в свою пользу. Лишь в последние минуты первой 45-минутки наконец-то проснулся Бензема. Карим отправил мяч в ворота Ливерпуля, но сделал это из офсайда. После пересмотра ВАР судья отменил взятие ворот.

Свисток арбитра зафиксировал нулевую мировую в первом тайме.

Атаковал Ливерпуль, а забил Реал

Отдых пошел на пользу мадридцам. На 59-й минуте Вальверде отдал разрезную передачу в штрафную на совершенно свободного Винисиуса, открывшего счет в матче – 0:1.

Видео гола Реала

Куртуа снова вышел победителем из дуэли против Салаха. Мохаммед обработал передачу и вторым касанием пробил в воротах Реала, но бельгиец был на месте.

Начало второго тайма было явно не за Ливерпулем, а гол заставил "мерсисайдцев" проснуться и возобновить свои атакующие действия.

Александер-Арнольд нанес удар из-за пределов штрафной. во время полета Жота попытался сменить направление выстрела, но не дотянулся до мяча.

Куртуа в тот вечер было не пробить

Снова Салах пробил в дальний нижний угол ворот Реала. Мяч на пути к воротам нашел ногу Жоты, но Куртуа в ярком сейве не позволил мячу попасть в сетку своих владений.

Уже в следующей атаке Салах в упор расстреливал мадридские ворота. Реал должен поставить Куртуа памятник за столь замечательные сейвы после ударов с убийственных позиций.

Почти после этого трио Реала организовал стремительную контратаку, но пас Бензема на Винисиуса был неточен.

Как ни старались футболист Клоппа давить на ворота Реала, но в этот вечер Куртуа не смогли пробить. Ливерпуль снова проиграл в решающем сражении за трофей.

Реал – победитель Лиги чемпионов.