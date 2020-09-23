Василий Ломаченко заявил, что его тело уже устало от бокса
Украинский чемпион Василий Ломаченко прокомментировал подготовку к бою с Теофимо Лопесом. Он заявил, что вплотную дошел до того момента, к которому шел всю жизнь, но, несмотря на возраст, он уже несколько устал.
Если бы Лопес приехал в Украину, то быстро бы понял, что нельзя так "трепать языком". Заявление Василия Ломаченко цитирует SkySports.
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В то же время украинский боксер уверяет, что не собирается жалеть своего соперника. Если у него будет возможность причинить боль Теофимо Лопесу, то непременно это сделает.
Мне 32 года, и я очень давно занимаюсь боксом. Поэтому, конечно, мое тело немного устало, но у меня был перерыв,
– подчеркнул Ломаченко.
Он уверяет, что пауза, связанная с пандемией коронавируса и карантином, помогла ему восстановиться и избежать травм, а также немного отдохнуть.
"Я близок к цели, о которой мечтаю с самого начала карьеры. Я пытался сделать это в полулегком, втором полулегком и теперь в легком весе. Я хочу объединить пояса и вписать свое имя в историю бокса", – заявил украинский боксер.
Ломаченко – Лопес: главное о бое
- Поединок за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).
- Боксеры подписали контракт несмотря на то, что 23-летний Теофимо Лопес требовал больший гонорар.
- В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
- До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.
- Интересным нюансом в их контракте является то, что в соглашении отсутствует пункт о бое-реванше.