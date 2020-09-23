Украинский чемпион Василий Ломаченко прокомментировал подготовку к бою с Теофимо Лопесом. Он заявил, что вплотную дошел до того момента, к которому шел всю жизнь, но, несмотря на возраст, он уже несколько устал.

Если бы Лопес приехал в Украину, то быстро бы понял, что нельзя так "трепать языком". Заявление Василия Ломаченко цитирует SkySports.

Интересно Редкач поставил огромную пачку денег на победу Лопеса над Ломаченко: фото

В то же время украинский боксер уверяет, что не собирается жалеть своего соперника. Если у него будет возможность причинить боль Теофимо Лопесу, то непременно это сделает.

Мне 32 года, и я очень давно занимаюсь боксом. Поэтому, конечно, мое тело немного устало, но у меня был перерыв,

– подчеркнул Ломаченко.

Он уверяет, что пауза, связанная с пандемией коронавируса и карантином, помогла ему восстановиться и избежать травм, а также немного отдохнуть.

"Я близок к цели, о которой мечтаю с самого начала карьеры. Я пытался сделать это в полулегком, втором полулегком и теперь в легком весе. Я хочу объединить пояса и вписать свое имя в историю бокса", – заявил украинский боксер.

Ломаченко – Лопес: главное о бое