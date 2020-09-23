Василь Ломаченко заявив, що його тіло вже втомилося від боксу
Український чемпіон Василь Ломаченко прокоментував підготовку до бою з Теофімо Лопесом. Він заявив, що впритул дійшов до того моменту, до якого йшов усе життя, але, зважаючи на вік, він вже дещо втомився.
Якщо б Лопес приїхав в Україну, то швидко б зрозумів, що не можна так "тріпати язиком". Заяву Василя Ломаченка цитує SkySports.
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Водночас український боксер запевняє, що не збирається шкодувати свого суперника. Якщо в нього буде нагода завдати болю Теофімо Лопесу, то неодмінно це зробить.
Мені 32 роки, і я дуже давно займаюся боксом. Тому, звичайно, моє тіло трохи стомлене, але в мене була перерва,
– підкреслив Ломаченко.
Він запевняє, що пауза, пов'язана з пандемією коронавірусу й карантином, допомогла йому відновитися й уникнути травм, а також трохи відпочити.
"Я близький до мети, про яку мрію з самого початку кар'єри. Я намагався зробити це в напівлегкій, другій напівлегкій і тепер в легкій вазі. Я хочу об'єднати пояси й вписати своє ім'я в історію боксу", – заявив український боксер.
Ломаченко – Лопес: головне про бій
- Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США).
- Боксери підписали контракт попри те, що 23-річний Теофімо Лопес вимагав більший гонорар.
- В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.
- Досі тільки один українець ставав абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося Олександру Усику.
- Цікавим нюансом у їх контракті є те, що в угоді відсутній пункт про бій-реванш.