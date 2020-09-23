Український чемпіон Василь Ломаченко прокоментував підготовку до бою з Теофімо Лопесом. Він заявив, що впритул дійшов до того моменту, до якого йшов усе життя, але, зважаючи на вік, він вже дещо втомився.

Якщо б Лопес приїхав в Україну, то швидко б зрозумів, що не можна так "тріпати язиком". Заяву Василя Ломаченка цитує SkySports.

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Водночас український боксер запевняє, що не збирається шкодувати свого суперника. Якщо в нього буде нагода завдати болю Теофімо Лопесу, то неодмінно це зробить.

Мені 32 роки, і я дуже давно займаюся боксом. Тому, звичайно, моє тіло трохи стомлене, але в мене була перерва,

– підкреслив Ломаченко.

Він запевняє, що пауза, пов'язана з пандемією коронавірусу й карантином, допомогла йому відновитися й уникнути травм, а також трохи відпочити.

"Я близький до мети, про яку мрію з самого початку кар'єри. Я намагався зробити це в напівлегкій, другій напівлегкій і тепер в легкій вазі. Я хочу об'єднати пояси й вписати своє ім'я в історію боксу", – заявив український боксер.

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