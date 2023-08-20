Проигнорировав обстрел Чернигова: Ломаченко поздравил фанатов с праздником цитатой архимандрита РПЦ
Василий Ломаченко продолжает гнуть свою абсурдную линию. Боксер закрывает глаза на все, что происходит вокруг него.
Василий Ломаченко поздравил своих фанатов с праздником с помощью цитаты архимандрита Русской православной церкви. Слова боксера сопровождались трагедией в Украине. 24 Канал.
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Ни стыда, ни совести
Украинский народ празднует замечательный праздник Преображения Господня, однако в этом году Россия, как обычно, внесла свой террористический вклад в рутину украинцев. Россия превратила выходной в ужасный смертельный день северян Украины, поскольку около 11:30 в Чернигове раздались взрывы. Россияне ракетой "Искандер" попала в Драмтеатр, где была выставка производителей дронов. Сознательные украинские спортсмены отреагировали на трагедию, однако не умые могут похвастаться адекватностью.
В частности, как всегда, из толпы выделился Василий Ломаченко, проигнорировавший очередной террористический акт со стороны России. Украинский боксер решил просто поздравить всех своих почитателей с праздником в социальных сетях, использовав цитату архимандрита Русской православной церкви Сергея (Срибнянского), которую он так пытается подражать.
Плохих людей нет. Есть люди, за которых особенно нужно молиться. С праздником, православные,
– написал боксер.
Проколы Ломаченко
- Боксер выкладывал у себя на странице в Инстаграмме фото из процесса выпекания просвиры – маленького литургического хлеба. Ломаченко обозначил локацию Киево-Печерская лавра, где прошли обыски.
- Василий публиковал две части интервью со скандальным Митрополитом Лукой, вызвавшим немалое возмущение среди подписчиков.
- 13 декабря украинский боксер также опубликовал фото с Митрополитом Запорожским и Мелитопольским УПЦ МП Лукой, против которого были введены санкции.
- Василий Ломаченко выставил у себя на странице Инстаграм публикацию с проповедью митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата Такой жест со стороны боксера и стал основанием внесение Ломаченко в список госпредателей.
- Также боксер в свое время заявлял, что никто, кроме Бога, не сможет помочь Украине в войне с Россией. За такую позицию Ломаченко разнес украинский актер предложил Василию интересную альтернативу его мнению.
- К тому же, на одной из пресс-конференций Ломаченко появился на публике. в футболках с надписью "ПСЛМ 33" и "Псалом 103".
- Украинский теннисист Сергей Стаховский жестко высказался по отношению к Василию, поскольку заверил, что таких людей, как Ломаченко, нужно лишать гражданства.