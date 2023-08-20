Василий Ломаченко продолжает гнуть свою абсурдную линию. Боксер закрывает глаза на все, что происходит вокруг него.

Василий Ломаченко поздравил своих фанатов с праздником с помощью цитаты архимандрита Русской православной церкви. Слова боксера сопровождались трагедией в Украине. 24 Канал.

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Ни стыда, ни совести

Украинский народ празднует замечательный праздник Преображения Господня, однако в этом году Россия, как обычно, внесла свой террористический вклад в рутину украинцев. Россия превратила выходной в ужасный смертельный день северян Украины, поскольку около 11:30 в Чернигове раздались взрывы. Россияне ракетой "Искандер" попала в Драмтеатр, где была выставка производителей дронов. Сознательные украинские спортсмены отреагировали на трагедию, однако не умые могут похвастаться адекватностью.

В частности, как всегда, из толпы выделился Василий Ломаченко, проигнорировавший очередной террористический акт со стороны России. Украинский боксер решил просто поздравить всех своих почитателей с праздником в социальных сетях, использовав цитату архимандрита Русской православной церкви Сергея (Срибнянского), которую он так пытается подражать.

Плохих людей нет. Есть люди, за которых особенно нужно молиться. С праздником, православные,

– написал боксер.

Проколы Ломаченко