Василий Ломаченко выставил у себя на странице Инстаграм публикацию с проповедью митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата. Такой жест со стороны боксера и стал основанием внесения Ломаченко в список госпредателей.

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Непонятные стандарты Ломаченко

В своей проповеди Лонгин говорит о том, что украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и украинского народа, что является одним из ключевых нарративов российской пропаганды.

В своем сообщении Ломаченко призывает подписчиков показать, насколько они верны "Отцу нашему небесному и Матери нашей церкви, настоящие ли мы православные, и верим ли мы вообще по настоящему в Бога, и насколько мы преданы Ему". После волны критики в комментариях Ломаченко сделал еще один пост с ключевым сообщением: "Тот, кто имеет уши, чтобы слушать, пусть слушает. У всех есть уши, но не все имеют уши, чтобы слушать".

"Публичность налагает определенные социальные обязательства и на спортсменов, ведь они являются кумирами наших детей, и влияют на мнение молодого поколения. Трудно поверить, что звезды нашего спорта самостоятельно не в состоянии определить, кто с кем воюет уже почти 9 лет, кто начал войну, кто является государством-террористом. Это уже позиция человека. Распространение фейков российской пропаганды наносит вред нашей стране не меньше, чем ракеты и шахеды", — считает лидер Руху ЧЕСНО Вита Думанская.

Ранее Движение ЧЕСТНО внесло в список госпредателей и футболиста с украинским паспортом Анатолия Тимощука.

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