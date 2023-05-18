Василий Ломаченко появился на публике в футболках с надписью "ПСЛМ 33" и "Псалом 103". Боец демонстрирует свою позицию, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Ломаченко внесли в список госпредателей

Чтобы люди все знали

Василий Ломаченко показательно демонстрирует людям, что он и в самом деле сверхрелигиозный человек. Недавно украинский боец отметил, что войну в Украине по силам остановить только Богу, не назвав подлинного виновника злодеяний на территории нашего государства. Василий решил в очередной раз продемонстрировать свои верования.

Он появился на медиа-западе от Top Rank Boxing в кепке с изображением креста и футболке с надписью "ПСЛМ 33". Позже Ломаченко пришел на пресс-конференцию перед боем с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни в футболке с надписью "Псалом 103". 33-й и 103-й псалмы – один из 150 псалмов, входящих в Псалтирь, 19-ю книгу Ветхого Завета.

33-й псалом начинается с таких слов: "Душа моя будет хвалиться Господом, да услышат это послушные, и да возвеселятся! Со мною превозносите Господа, и возносите имя Его вместе!". 103-й же стартует из таких: "Господи, Боже мой, Ты очень велик, облекся Ты в величие и во славу! Обладает Он свет, как одеяния, небеса протягивает, как бы завесу".

Напомним, что бой Ломаченко с Хейни состоится в ночь с 20 на 21 мая. Бойцы уже успели провести пресс-конференции, а накануне украинский боец отметил, что он будет сражаться исключительно за свою страну. Также боксеры сразились в битве взглядов, в которой обнаружили победителя.

Лук Ломаченко / Top Ranking

Футболка Ломаченко / скриншот по трансляции пресс-конференции