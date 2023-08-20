Карпаты отреагировали на выходку испанского коллектива, влившего средства в войны против Украины. "Бело-голубые" закрыли глаза на происходящее вокруг.

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Сошли с ума

Реал Сосьедад оформил трансфер российского футболиста Арсена Захаряна, перешедший в Испанию из московского Динамо Ранее сообщалось, что "королевский" клуб выложил 13 миллионов евро плюс бонусы за полузащитника. Следует отметить, что Захарян провел 7 поединка за сборную России, а 3 из них – товарищеские игры, которые прошли уже после начала полномасштабной войны.

Испанский коллектив решил "не запариваться" над масштабными проблемами, а проспонсировать россиян, вливающих средства в войну против Украины. Карпаты, уже не впервые громко говорящие о данной проблеме, снова отреагировали на абсурдные действия футбольного мира.

Март 2022 года. Реал Сосьедад: "все мы с Украиной". Август 2023: Реал платит более 10 миллионов евро российскому Динамо за игрока их национальной сборной. Российский режим получает более 1 миллиона евро налогов. Реал Сосьедад поддерживает терроризм и смерть украинцев,

– говорится в сообщении на официальном твиттере Карпат.

Поздравление россиянина в составе Реал Сосьедад:

Напомним. Ранее львовский коллектив также разнес в социальных сетях Хакима Зиеша, решившего поехать на выставочный матч в Москву. Сейчас карма карает марокканца, поскольку тот проваливает медосмотры в клубы один за другим, что исключает возможность его трансфера.

Трансферы из России после начала полномасштабной войны