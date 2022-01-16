Уважаю решение суда, – Джокович о поражении в суде и депортации из Австралии
Источник:The Age
Australian Open состоится без одной из главных звезд тенниса Новака Джоковича. Сербский теннисист прокомментировал поражение в суде и аннулирование визы.
Джокович: разочарован отклонением моего заявления
Новак Джокович дал первый комментарий после официального решения Федерального суда Австралии. Серб в ближайшее время будет депортирован из страны.
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Теннисист остался разочарован таким решением об аннулировании визы. За это Джокович не примет участие в первом серьезном турнире в новом 2022 году – Australian Open.
Однако Новак с пониманием принял такой вердикт.
Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с соответствующими органами относительно моего отъезда из Австралии,
– признался спортсмен.
Джокович надеется, что теперь приковано внимание к нему будет только через теннисные выступления и достижения, а не за вот такие резонансные истории.
Мне немного неудобно, что в последние недели все внимание было сосредоточено на мне, и я надеюсь, что теперь мы все сможем сосредоточиться на игре и турнире, который я люблю. Я хотел бы пожелать игрокам, судьям, персоналу, волонтерам и болельщикам всего наилучшего на предстоящих соревнованиях,
– сказал лидер рейтинга ATP.
Джокович сам виноват в депортации
- 34-летний сербский теннисист прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии. Однако был задержан еще в местном аэропорту. Все из-за отсутствующей вакцинации.
- Австралия аннулировала визу теннисиста, после чего серб подал апелляцию и выиграл решение в суде.
- После чего Джокович провел первые тренировки на австралийском корте.
- Однако на этом история не завершилась. Новака во второй раз задержали. Второй раз суд встал на сторону правительства страны и окончательно аннулировал визу Джоковича. Теперь Новака депортируют. Теннисист может получить запрет на пересечение границы Австралии в течение следующих трех лет.