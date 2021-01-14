В среду, 13 января, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Дмитрий Пидручный-7-й в спринте в Оберхофе

В немецком Оберхофе продолжился биатлонный сезон-2020/2021. В среду, 13 января, стартовал 6-й этап Кубка мира. Мужскую спринтерскую гонку выиграл норвежец Йоханнес Бе, пишет 24 канал.

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Лучше всех из украинских биатлонистов спринт прошел Дмитрий Пидручный. Он допустил только один промах, который стоил Дмитрию борьбы за награды. Пидручный продемонстрировал 7-е время благодаря невероятной скорости на последнем круге. Это позволит украинцу выступить в масс-старте.

Результаты гонки

1. Йоханнес Бе (Норвегия)

2. Стурла Лагрейд (Норвегия)

3. Арнд Пайффер (Германия)

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7. Дмитрий Пидручный (Украина)

48. Артем Прима (Украина)

49. Антон Дудченко (Украина)

78. Артем Тищенко (Украина)

88. Руслан Ткаленко (Украина)

Руководство Черноморца начало процедуру банкротства клуба

Акционеры футбольного клуба Черноморец приняли решение начать процедуру банкротства клуба. Производство по делу о банкротстве ПАО "ФК "Черноморец" начал хозяйственный суд Одесской области.

Еще 21 декабря 2020 года акционеры клуба провели внеочередное собрание, на котором и приняли решение о банкротстве Черноморца.

На такой шаг руководство одесского клуба пошло "в связи с убыточностью, невозможностью выполнить денежные обязательства перед кредиторами и угрозой неплатежеспособности".

Стаховский сыграет в основной сетке Australian Open

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский впервые с 2016 года сыграет в основной сетке Australian Open. Киевлянин преодолел сито квалификации Открытого чемпионата Австралии-2021.

В финале квалификации Стаховский победил австралийца Дэйна Суини. Поединок продолжался более двух часов.

Стаховский – единственный украинец на Australian Open

Сергей Стаховский впервые с 2016 года сыграет в основной сетке Australian Open. Тогда украинец в первом раунде проиграл Давиду Гоффену из Бельгии.

Следует отметить, что Сергей – единственный представитель украинского мужского тенниса на Australian Open-2021.

Бой Поветкин – Уайт таки состоится

Бой-реванш между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным все-таки состоится. Промоутер Эдди Хирн заявил, что все готово к проведению боя.

Теперь же боксеры выйдут в ринг 6 марта. Однако где именно состоится бой – пока неизвестно. И решение о дате боя еще официально не утвердили.

Поветкин – Уайт: что известно о бое

Уайт и Поветкин должны были провести реванш еще в 2020 году. Но помехой стал коронавирус у российского боксера. Так что поединок пришлось отложить. Впоследствии датой боя называли 30 января 2021 года. Но и в этот день бой не состоится.

Диллиан Уайт и Александр Поветкин провели первый бой между собой 23 августа 2020 года. Россиянин одержал неожиданную победу. В четвертом раунде Поветкин дважды оказался в нокдауне, но сумел подняться. А в пятом раунде неожиданно для всех отправил соперника в глубокий нокаут, который и принес ему победу.