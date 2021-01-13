Найкращий український тенісист Сергій Стаховський вперше з 2016 року зіграє в основній сітці Australian Open. Киянин подолав сито кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії-2021.

Дейн Свіні – Сергій Стаховський 1:2 (6:2, 3:6, 1:6)

До речі Цуренко у фіналі програла росіянці, зупинившись за крок від основної сітки Australian Open

У фіналі кваліфікації Стаховський переміг австралійця Дейна Свіні. Про це повідомляє 24 канал. Поєдинок тривав понад дві години.

Стаховський програв перший сет, віддавши дві свої подачі. 35-річний українець зумів вирівняти рахунок по сетах у другій партії. Для цього Стаховському вистачило всього одного брейку.

В останній партії Сергій не залишив шансів 19-річному супернику. Стаховський оформив три брейки та розгромив австралійця.

Стаховський – єдиний українець на Australian Open

Сергій Стаховський вперше з 2016 року зіграє в основній сітці Australian Open. Тоді українець у першому раунді програв Давиду Гоффену з Бельгії.

Слід зазначити, що Сергій – єдиний представник українського чоловічого тенісу на Australian Open-2021.