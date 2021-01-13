Пока Александр Усик пытается добиться поединка с Джошуа, украинцу бросает вызов британец Джо Джойс. Команда Джойса якобы дала украинцу пару недель для подписания контракта на бой.

Сэм Джонс, менеджер Джо Джойса, рассказал, что его клиент хочет провести следующий бой в апреле 2021 года. Об этом сообщает Sky Sports.

К теме Это задержит Усика: в команде Фьюри придумали, как организовать бой с Джошуа

Мы дали Усику следующие пару недель, потому что Джо хочет драться в апреле, до которого осталось всего 10 или 11 недель. Мы не будем затягивать его карьеру. Иначе мы подберем другого соперника, только если WBO Не прикажет Джо и Усику назначить финального претендента,

– рассказал Джонс.

По словам менеджера, судьба боя Джойса с Усиком якобы зависит от потенциального поединка Энтони Джошуа – Тайсон Фьюри. Усик – официальный претендент на титул WBO Джошуа. Впрочем, Энтони предпочитает бой с Фьюри.

Вместе с тем, Сэм Джонс выразил убеждение, что Джойс победит Усика.

"Мы дали понять Фрэнку Уоррену, промоутеру Джо, что хотим драться с Усиком, даже если это будет бой за промежуточный титул. Джо будет андердогом и промоутеры спишут его со счетов, но мы уверены, что он остановит Усика", – сказал менеджер.

Он добавил, что британец после встречи с Усиком хочет провести бой с победителем Джошуа – Фьюри.

Смотрите также Полное деклассирование: Усик уже побеждал Джо Джойса, с которым может сражаться за титул – видео

Во внимание. В ночь с 28 на 29 ноября 2020 года Джойс неожиданно победил Даниэля Дюбуа. Для британца это двенадцатая победа подряд. Сразу после боя Джойс начал активно заявлять о бое с Усиком.