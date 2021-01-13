У німецькому Оберхофі продовжився біатлонний сезон-2020/2021. У середу, 13 січня, стартував 6-й етап Кубка світу. Чоловічу спринтерську гонку виграв норвежець Йоганнес Бьо.

Норвежець Бьо не допустив жодного промаху на двох рубежах. До швидкострільності Бьо додав прекрасну роботу на дистанції, що принесло йому перемогу, пише 24 канал.

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"Сріблом" задовольнився ще один норвежець – Стурла Лагрейд. Він, як і Бьо, стріляв чисто, проте програв іменитому земляку 12 секунд.

Третє місце посів німецький біатлоніст Арнд Пайффер. Титулований німець програв переможцю 27 секунд.

Результати гонки

1. Йоганнес Бьо (Норвегія)

2. Стурла Лагрейд (Норвегія)

3. Арнд Пайффер (Німеччина)

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7. Дмитро Підручний (Україна)

48. Артем Прима

49. Антон Дудченко

78. Артем Тищенко

88. Руслан Ткаленко

Як виступили українці

Найкраще з українських біатлоністів спринт пройшов Дмитро Підручний. Він допустив тільки один промах, який коштував Дмитру боротьби за нагороди. Підручний продемонстрував 7-й час завдяки неймовірній швидкості на останньому колі. Це дозволить українцю виступити у мас-старті.

У топ-60 потрапили ще двоє українців. Артем Прима з трьома штрафними колами посів 48-е місце. Антон Дудченко пробіг тільки одне штрафне коло, але фінішував відразу за Примою.

Артем Тищенко допустив тільки один промах, однак фінішував тільки 78-м. Руслан Ткаленко "настріляв" три промахи – 88-а сходинка.