Бій-реванш між Ділліаном Уайтом та Олександром Повєткіним таки відбудеться. Промоутер Едді Хірн заявив, що все готове до проведення бою.

Уайт та Повєткін мали провести реванш ще у 2020 році. Але на заваді став коронавірус у російського боксера. Тож поєдинок довелося відкласти. Згодом датою бою називали 30 січня 2021 року. Але і в цей день бій не відбудеться.

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Тепер же боксери вийдуть в ринг 6 березня. Про це промоутер Едді Хірн заявив в коментарі BoxingScene. Однак де саме відбудеться бій – поки невідомо. І рішення про дату бою ще офіційно не затвердили.

Ділліан Уайт та Олександр Повєткін провели перший бій між собою 23 серпня 2020 року. Росіянин здобув неочікувану перемогу. В четвертому раунді Повєткін двічі опинився в нокдауні, але зумів піднятися. А в п'ятому раунді неочікувано для всіх відправив суперника в глибокий нокаут, який і приніс йому перемогу.

Таким чином Повєткін заволодів поясом тимчасового чемпіона, а також став обов'язковим претендентом на титул WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі.