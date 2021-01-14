У середу, 13 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Дмитро Підручний – 7-й у спринті в Оберхофі

У німецькому Оберхофі продовжився біатлонний сезон-2020/2021. У середу, 13 січня, стартував 6-й етап Кубка світу. Чоловічу спринтерську гонку виграв норвежець Йоганнес Бьо, пише 24 канал.

До слова Усику дали 2 тижні на підписання контракту на наступний бій

Найкраще з українських біатлоністів спринт пройшов Дмитро Підручний. Він допустив тільки один промах, який коштував Дмитру боротьби за нагороди. Підручний продемонстрував 7-й час завдяки неймовірній швидкості на останньому колі. Це дозволить українцю виступити у мас-старті.

Результати гонки

1. Йоганнес Бьо (Норвегія)

2. Стурла Лагрейд (Норвегія)

3. Арнд Пайффер (Німеччина)

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7. Дмитро Підручний (Україна)

48. Артем Прима (Україна)

49. Антон Дудченко (Україна)

78. Артем Тищенко (Україна)

88. Руслан Ткаленко (Україна)

Керівництво Чорноморця розпочало процедуру банкротства клубу

Акціонери футбольного клубу Чорноморець прийняли рішення розпочати процедуру банкрутства клубу. Провадження в справі про банкрутство ПАТ "ФК "Чорноморець" почав господарський суд Одеської області.

Ще 21 грудня 2020 року акціонери клубу провели позачергові збори, на яких й прийняли рішення щодо банкрутства Чорноморця.

На такий крок керівництво одеського клубу пішло "у зв'язку зі збитковістю, неможливістю виконати грошові зобов'язання перед кредиторами та загрозою неплатоспроможності".

Стаховський зіграє в основній сітці Australian Open

Найкращий український тенісист Сергій Стаховський вперше з 2016 року зіграє в основній сітці Australian Open. Киянин подолав сито кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії-2021.

У фіналі кваліфікації Стаховський переміг австралійця Дейна Свіні. Поєдинок тривав понад дві години.

Стаховський – єдиний українець на Australian Open

Сергій Стаховський вперше з 2016 року зіграє в основній сітці Australian Open. Тоді українець у першому раунді програв Давиду Гоффену з Бельгії.

Слід зазначити, що Сергій – єдиний представник українського чоловічого тенісу на Australian Open-2021.

Бій Повєткін – Уайт таки відбудеться

Бій-реванш між Ділліаном Уайтом та Олександром Повєткіним таки відбудеться. Промоутер Едді Хірн заявив, що все готове до проведення бою.

Тепер же боксери вийдуть в ринг 6 березня. Однак де саме відбудеться бій – поки невідомо. І рішення про дату бою ще офіційно не затвердили.

Повєткін – Уайт: що відомо про бій

Уайт та Повєткін мали провести реванш ще у 2020 році. Але на заваді став коронавірус у російського боксера. Тож поєдинок довелося відкласти. Згодом датою бою називали 30 січня 2021 року. Але і в цей день бій не відбудеться.

Ділліан Уайт та Олександр Повєткін провели перший бій між собою 23 серпня 2020 року. Росіянин здобув неочікувану перемогу. В четвертому раунді Повєткін двічі опинився в нокдауні, але зумів піднятися. А в п'ятому раунді неочікувано для всіх відправив суперника в глибокий нокаут, який і приніс йому перемогу.