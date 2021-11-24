Усик – зверь, он – ненормальный, – экс-соперник Кличко в восторге от украинца
Источник:ютуб-канал FightHype.com
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Шеннон Бриггс поделился мыслями о непобедимом Александре Усике. Он сравнивает украинца со зверем.
"Необыкновенный человек"
Экс-боксер восторженно рассказал об Усике. Также он назвал условия, при которых украинец проиграет.
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Усик – зверь, он – ненормальный. Это необыкновенный человек, понимаете? Усик – незаурядная личность, поэтому с ним трудно драться,
– неожиданно заявил боксер.
Американец отметил, что Усик сможет проиграть лишь тогда, когда потеряет свою хватку, поскольку заработал денег и достиг всего.
Усик тренируется как зверь. Я слышал, что ходит на руках. Усик встает на руки и передвигается целый час. Он не опускается, а продолжает ходить. Это безумие, – подчеркнул экс-чемпион.
Усик – Джошуа: детали реванша
- В последнем своем поединке Усик сенсационно победил Энтони Джошуа. Судьи единогласно отдали предпочтение украинцу.
- Британец стремится вернуть свои титулы, поэтому сразу после поражения активировал опцию реванша.
- Команда Усика подчеркнула, что хотела бы провести предстоящий поединок при поддержке родных трибун, на НСК "Олимпийский".
- Позже промоутер украинца назвал три возможных места проведения реванша с Джошуа, среди которых есть и Украина.
- Британский боксер заверил, что ему безразлично, где состоится реванш.