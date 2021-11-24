"Необыкновенный человек"

Экс-боксер восторженно рассказал об Усике. Также он назвал условия, при которых украинец проиграет.

Стоит внимания Бой века: промоутер рассказал, где может пройти мегафайт между Усиком и Фьюри

Усик – зверь, он – ненормальный. Это необыкновенный человек, понимаете? Усик – незаурядная личность, поэтому с ним трудно драться,

– неожиданно заявил боксер.

Американец отметил, что Усик сможет проиграть лишь тогда, когда потеряет свою хватку, поскольку заработал денег и достиг всего.

Усик тренируется как зверь. Я слышал, что ходит на руках. Усик встает на руки и передвигается целый час. Он не опускается, а продолжает ходить. Это безумие, – подчеркнул экс-чемпион.

Усик – Джошуа: детали реванша

К слову! Ранее 49-летний бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс рассказал, что станет следующим соперником 45-летнего Владимира Кличко.