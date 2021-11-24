"Незвичайна людина"

Ексбоксер захоплено розповів про Усика. Також він назвав умови за яких українець програє.

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Усик – звір, він – ненормальний. Це незвичайна людина, розумієте? Усик — непересічна особистість, тому з ним важко битися,

– несподівано заявив.

Американець зазначив, що Усик зможе програти лише тоді, коли втратить свою хватку, оскільки заробив грошей і досяг всього.

Усик тренується як звір. Я чув, що ходить на руках. Усик встає на руки і пересувається цілу годину. Він не опускається, а продовжує ходити. Це божевілля, – наголосив ексчемпіон.

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