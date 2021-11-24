"Незвичайна людина"
Ексбоксер захоплено розповів про Усика. Також він назвав умови за яких українець програє.
Варте уваги Бій століття: промоутер розповів, де може пройти мегафайт між Усиком та Ф’юрі
Усик – звір, він – ненормальний. Це незвичайна людина, розумієте? Усик — непересічна особистість, тому з ним важко битися,
– несподівано заявив.
Американець зазначив, що Усик зможе програти лише тоді, коли втратить свою хватку, оскільки заробив грошей і досяг всього.
Усик тренується як звір. Я чув, що ходить на руках. Усик встає на руки і пересувається цілу годину. Він не опускається, а продовжує ходити. Це божевілля, – наголосив ексчемпіон.
Усик – Джошуа: деталі реваншу
- В останньому своєму поєдинку Усик сенсаційно переміг Ентоні Джошуа. Судді одноголосно віддали перевагу українцеві.
- Британець прагне повернути свої титули, тому відразу після поразки активував опцію реваншу.
- Команда Усика наголосила, що хотіла б провести майбутній поєдинок за підтримки рідних трибун, на НСК "Олімпійський".
- Пізніше промоутер українця назвав три можливі місця проведення реваншу з Джошуа, серед яких є й Україна.
- Британський боксер запевнив, що йому байдуже, де відбудеться реванш.