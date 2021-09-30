"Плакала навіть охорона"

У інтерв'ю Вартан Арутюнян, спаринг-партнер Ентоні Джошуа, розповів про атмосферу на стадіоні "Тоттенхем" у Лондоні після перемоги Олександра Усика. Українець змусив плакати прихильників британця. Навіть охоронці, які забезпечували порядок, пустили сльозу.

До речі Немає проблем, – Хірн заявив, що Київ має шанс побачити реванш Усик – Джошуа

За його словами, після поєдинку Усик – Джошуа відбувались сутички між присутніми. Британці були шоковані таким результатом двобою. Усі розчаровані покинули арену у Лондоні.