Чемпион мира по боксу Александр Усик – глубоко верующий человек. Как известно, боксер является прихожанином УПЦ МП.

Читайте также "Саня, выгони оттуда бесов!": соцсети взорвались из-за фото Усика в Лавре

В ходе полномасштабной военной агрессии России против Украины была раскрыта агентурная сеть среди священников УПЦ МП, которые поддерживали и оправдывали действия захватчиков.

Поэтому многих интересовало мнение Александра Усика, изменил ли он свое отношение к Украинской православной церкви Московского патриархата.

Заявление Усика

Чтобы разъяснить свою позицию, Усик в своем Instagram вышел в прямой эфир и ответил на сложные вопросы. Боксер четко высказался в отношении российских оккупантов, назвав их "орками" и "свинособаками".

Однако Александр сохранил верность УПЦ МП и его предстоятелю Онуфрию, несмотря на все зашквары. Также боксер добавил, что не считает, что украинская православная церковь подчиняется Московскому патриархату. Свой эфир Усик провел на русском языке, чтобы его позиция была понятна оккупантам.

Я остаюсь и продолжаю быть верным украинской церкви и настоятелю нашей церкви митрополиту Онуфрию. Я хочу, чтобы наша УПЦ очистилась от негодяев, которые в ней есть. Это не батюшки, это те люди, которые приехали работать по наставлению противника, Российской федерации. РФ – это враг Украины,

– сказал Усик.

Видео с выступлением Усика

Скандал с Ломаченко