Чемпіон світу з боксу Олександр Усик – глибоко віруюча людина. Як відомо, боксер є прихожанином УПЦ МП.

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Під час повномасштабної військової агресії Росії проти України була розкрита агентурна мережа серед священиків УПЦ МП, які підтримували та виправдовували дії загарбників.

Тому багатьох цікавила думка Олександра Усика, чи він змінив своє ставлення до Української православної церкви Московського патріархату.

Заява Усика

Щоб роз'яснити свою позицію, Усик у своєму Instagram вийшов в прямий ефір і відповів на складні питання. Боксер чітко висловився щодо російських окупантів, назвавши їх "орками" та "свинособаками".

Проте Олександр зберіг вірність УПЦ МП та її предстоятелю Онуфрію, не дивлячись на всі зашквари. Також боксер додав, що не вважає, що Українська православна церква підпорядковується Московському патріархату. Свій етер Усик провів російською мовою, щоб його позиція була зрозумілою для окупантів.

Я залишаюся і продовжую бути вірним українській церкві і настоятелю нашої церкви митрополиту Онуфрію. Я хочу, щоб наша УПЦ очистилася від тих негідників, які в ній є. Це не батюшки, це ті люди, які приїхали працювати за повчанням ворога, Російської Федерації. РФ – це ворог України,

– сказав Усик.

Відео з виступом Усика

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