В канун Нового года чемпион мира WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик посетил Киево-Печерскую Лавру.

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Украинский боксер опубликовал фото из Лавры, которое дополнил отрывком из Евангелия от Матфея. Свое сообщение Усик сделал на русском языке.

"Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою", – написал Усик.

Александр Усик посетил Киево-Печерскую Лавру / instagram.com/usykaa

Фоловеры Александра Усика по-разному отреагировали на его визит в святое место. Часть подписчиков поддержала боксера, увидев в этом проукраинскую позицию.

"Саня выгони оттуда бесов! Что-то там их много развелось очень".

"Наконец-то в Лавре Украина, а ни черти московские. Слава Украине".

"Пашку Мерседеса встретил? Сказал ему что он гондон?"

"Александру респект, а богоборцам соболезнования. Да защитит Господь наших воинов!!!"

Однако некоторые увидели в этих фотографиях поддержку Усиком УПЦ МП, проведя параллель с Василием Ломаченко.

"Вася, ты что в Сане хакнул инстаграмм?"

"Как же я радуюсь, когда такие публичные люди не стесняются проявлять свою верность нашей Украинской Православной Церкви".

Напомним, недавно кум Александра Усика Василий Ломаченко попал в скандал с фотографиями из Киево-Печерской Лавры. В инстаграмме боксер опубликовал фото с процессом изготовления просфуры – маленького литургического хлеба. Эту публикацию он провел на фоне обысков украинских спецслужб в храмах УПЦ МП.

Как известно, СБУ нашли множество доказательств поддержки российского агрессора со стороны представителей Украинской православной церкви Московского патриархата, которая, по сути, является филиалом ФСБ.