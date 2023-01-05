Промоутер Александра Усика эксклюзивно для 24 Канала прокомментировал ситуацию с Ломаченко. Красюк отметил, что он не может сказать ничего больше, чем то, что написали боксеру подписчики в инстаграме.
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Красюк ответил является ли Ломаченко поклонником России
Промоутер отметил, что лично не общается с Ломаченко, но подчеркнул, что последние публикации Василия имеют одно и то же направление.
Я не могу никак это прокомментировать больше чем то, как это комментируется в открытой среде. То есть, речь идет о том, что я не общаюсь с Ломаченко персонально, я не знаю его настоящую точку зрения. Но, если мы посмотрим его последние публикации в инстаграме, то видим одно и то же направление,
– сказал Красюк.
Гендиректор K2 Promotions добавил, что соответствующими сообщениями происходит манипуляция сознанием.
"Конечно, это все закрыто такой ширмой религии, веры в Бога, православия и т.д. Но это все не более чем сентиментализм. Во всех конфессиях пользуются сентиментализмом и недальновидностью своих прихожан и таким образом манипулируют их сознанием. Это не моя выдумка, а то, что известно всему просвещенному миру", – сказал Красюк.
И, вероятно, Ломаченко стал одним из тех, чьим сознанием манипулируют. Но с моей стороны это не более чем предположение. Вряд ли он большой сторонник врага, вряд ли он сторонник России, вряд ли он противник Украины. Я уверен, что это не так,
– заявил промоутер.
"Что касается таких дел, где нет авторитетов, которые могли бы точно отчитаться, что происходит, потому что есть тайна исповеди между прихожанами и священником, какую идеологию исповедует священник, – сложно сказать", – добавил он.
Красюк подчеркнул, что "демагогия о мире, что люди не должны убивать друг друга – это все не больше, чем слова". Он добавил, что если поступки противоречат словам, "то грош цена тем словам".
Важно всегда разделять, что церковь, религия и вера – это три вещи, которые очень часто не касаются друг друга. Мы понимаем, что такое вера. Церковь – это организация, а религия – это целая организованная система знаний и влияний для того, чтобы получать какую-то определенную аудиторию в рамках общих интересов или идеологии. Поэтому не нужно путать веру со всем остальным. Если человек путает, то становится жертвой манипуляций и таким образом не может отличить правду от лжи,
– резюмировал промоутер Усика.
Какой контекст скандала с Ломаченко
- Ломаченко 31 декабря опубликовал в инстаграме два видео с митрополитом Лонгиным. В проповеди Лонгин обвиняет Украину, мол, та "начала войну против Бога, против церкви и украинского народа".
- Сообщение боксера появилось на фоне обысков СБУ в церквях УПЦ МП по всей Украине. Кроме того, УПЦ МП лишили доступа к лаврскому Успенскому собору и Трапезной церкви.
- Из-за поста с Лонгиным 34-летний Ломаченко оказался под критикой. В частности, многие украинцы призывают СБУ проверить боксера.
- Скандал прокомментировали многие известные блогеры, спортсмены и бойцы ВСУ. К примеру, Анатолий Анатолич и Даниэль Салем, активист Сергей Стерненко, спортсмены Сергей Стаховский и Владимир Гераскевич.
- Защитник "Азовстали" Богдан Кротевич написал, что Ломаченко можно обменять на украинских пленных. Валерий Маркус в телеграме написал, что Ломаченко "несчастный долб**об".
- 3 января Ломаченко был включен в Реестр госпредателей, который ведет Движение ЧЕСНО.