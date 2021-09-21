Усик вынесет Джошуа за 3 – 7 раундов, – неожиданный прогноз Редкача

21 сентября 2021 , 15:25
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Источник:

инстаграм Ивана Редкача

Эпатажный украинский боксер Иван Редкач дал неожиданный прогноз на бой Александра Усика с Энтони Джошуа. Редкач несмотря на критические заявления в адрес Усика верит в победу украинца.

Редкач: Это будет его ночь

Иван Редкач убежден, что Усика ждет победа в поединке с Джошуа. По мнению боксера, Александр победит уже к 7 раунду.

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"Оставлю пост до утра. Сделайте скрины, чтобы потом не говорили бла-бла-бла. Саша его вынесет за 3 – 7 раундов – это будет его ночь. Джошуа уже побил двух олимпийских чемпионов.

Саша молодой, у него не было столько боев, как у этих ребят, которые были уже на закате карьеры. Сашенька, пришло твоё время. Не забудьте купить побольше попкорна домой. Это будет яркая и эмоциональная ночь", – написал Редкач.


Скриншот

Усик – Джошуа: детали боя

Текст публикации Редкача

Оставлю пост до утра. Сделайте скрины, чтобы потом не говорили бла-бла-бла. Саша его вынесет за 3 – 7 раундов – это будет его ночь. Джошуа уже побил двух олимпийских чемпионов.

Саша молодой, у него не было столько боев, как у этих ребят, которые были уже на закате карьеры. Сашенька, пришло твоё время. Не забудьте купить побольше попкорна домой. Это будет яркая и эмоциональная ночь.

Автор: Михайло Гема