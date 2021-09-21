Усик вынесет Джошуа за 3 – 7 раундов, – неожиданный прогноз Редкача

Эпатажный украинский боксер Иван Редкач дал неожиданный прогноз на бой Александра Усика с Энтони Джошуа. Редкач несмотря на критические заявления в адрес Усика верит в победу украинца.

Редкач: Это будет его ночь

Иван Редкач убежден, что Усика ждет победа в поединке с Джошуа. По мнению боксера, Александр победит уже к 7 раунду.

Кстати Не страдаю из-за этого, – Усик о недооценке перед боем с Джошуа

"Оставлю пост до утра. Сделайте скрины, чтобы потом не говорили бла-бла-бла. Саша его вынесет за 3 – 7 раундов – это будет его ночь. Джошуа уже побил двух олимпийских чемпионов.

Саша молодой, у него не было столько боев, как у этих ребят, которые были уже на закате карьеры. Сашенька, пришло твоё время. Не забудьте купить побольше попкорна домой. Это будет яркая и эмоциональная ночь", – написал Редкач.



Скриншот

Усик – Джошуа: детали боя

Усик и Джошуа проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени. Все билеты на бой проданы.

Джошуа будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.

Усик завершил подготовку к поединку и прибыл со своей командой в Лондон.

По информации СМИ, гонорар Джошуа составит более 17 миллионов евро. В то же время заработок Усика – около 3 миллионов евро.

Текст публикации Редкача

Оставлю пост до утра. Сделайте скрины, чтобы потом не говорили бла-бла-бла. Саша его вынесет за 3 – 7 раундов – это будет его ночь. Джошуа уже побил двух олимпийских чемпионов.

Саша молодой, у него не было столько боев, как у этих ребят, которые были уже на закате карьеры. Сашенька, пришло твоё время. Не забудьте купить побольше попкорна домой. Это будет яркая и эмоциональная ночь.