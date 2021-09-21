Усик: Если люди хотят так считать, то это их проблемы

34-летний Усик заявил, что он просто выходит на ринг и делает свое дело. В то же время статус андердога – не занимает мысли боксера.

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Я не думаю о том, что я андердог. Я готовился, прошел очень сложный тренировочный лагерь. Андердог, не андердогом – я выхожу и делаю то, что делаю. Я очень люблю боксировать,

– сказал Усик.

Олимпийский чемпион Лондона отказался раскрывать детали своей подготовки к поединку с Джошуа.

"Вы знаете, вопрос задают практически одинаковы, поэтому отвечать тоже буду шаблонно. Я больше делал упор на то, чтобы ... Блин, я сейчас не буду рассказывать все свои секреты. Так что я практически отдыхал, а за меня работал мой тренер" , – отметил Александр.

В завершение Усик добавил, что люди могут недооценивать его, однако это их проблемы.

Я вообще не думаю о том, что меня недооценивают. Если люди хотят так считать, то это их проблемы, а не мои. Так что я по этому поводу не страдаю,

– резюмировал боксер.

Что известно о поединке Усик – Джошуа