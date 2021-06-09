Усик выйдет на бой с Джошуа в своем стандартном весе, – тренер

Александр Усик активно тренируется уже длительное время, хотя до сих пор официально не знает следующего соперника. За период тренировок Усик успел набрать вес, но тренер боксера убеждает, что украинец сбросит его до следующего боя.

Усик всегда весил 98–100 килограммов

В своих соцсетях Усик неоднократно публиковал видео и фото тренировок. Особенно боксер интриговал, когда показывал свой актуальный вес, например, 104 килограмма.

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Текущее состояние Усика прокомментировал тренер Валентин Литвинчук, вернувшийся в команду боксера.

"Мы выкладываем в социальных сетях только определенные движения, накладываем хорошую и интересную музыку. И все это выглядит очень агрессивно, но посмотрите на Сашу. Он выглядит очень упитанным, здоровым, с хорошим цветом лица", – сказал тренер.

Скорее всего, следующим соперником Усика станет чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. Литвинчук заверил, что Усик выйдет на бой с обычным весом.

Многие боятся, что Саша стал тяжелым. Друзья, Саша всегда весил 98–100 килограммов. Он в крузервейте гонял десятку. Сейчас он весит 104 килограмма, иногда 105 килограммов в футболке и шортах. Но, поверьте, на поединок он выйдет в своем стандартном весе,

– резюмировал тренер.

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