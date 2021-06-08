Стадион на 62 тысячи мест является лучшим вариантом для проведения боя в сентябре.
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Точная дата чемпионского боя еще неизвестна, но ожидается, что он пройдет в сентябре этого года. В бою Джошуа – Усик на кону будут чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. Сам Усик является обязательным претендентом на титульный бой WBO.
Что известно о бое Усик – Джошуа
- Поединок непобедимого Усика с Джошуа стал возможным только после того, как сорвалась встреча Энтони с Фьюри. Как известно, чемпиона WBC обязали встретиться с Деонтеем Уайлдером. Американец выиграл суд. Их бой состоится 24 июля.
- В то же время WBO официально санкционировала поединок между Джошуа и Усиком.
- Украинский боксер – официальный претендент на титул WBO. Этот статус закреплен за украинцем уже второй год.
- Усик и Джошуа – олимпийские чемпионы 2012 года, но в разных весовых категориях.