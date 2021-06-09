Вопрос о месте и дате до сих пор обсуждается
Александр Красюк, промоутер Усика, рассказал о ситуации в переговорах по бою с чемпионом WBA, WBO и IBF Джошуа.
Достойное внимания Бой с Усиком может стать банановой кожурой для Джошуа, – экс-чемпион мира
Он заявил, что место и дата поединка до сих пор не определены. Впрочем, бой анонсируют уже в ближайшее время.
Мы с нетерпением ждем подписания бумаг. Вопросы о месте и дате до сих пор обсуждаются. Мы приступаем к заключению деталей и движемся к официальному анонсу поединка,
– сказал Красюк.
Что известно о бое Усик – Джошуа
- У Усика появился шанс встретиться с Джошуа благодаря тому, что у Энтони сорвался поединок против Тайсона Фьюри.
- Суд обязал чемпиона WBC встретиться с Деонтеем Уайлдером. Их бой состоится 24 июля.
- В то же время WBO официально санкционировала поединок Усика и Джошуа. Украинский боксер уже второй год официальный претендент на титул организации.
- Усик и Джошуа – олимпийские чемпионы 2012 года, но в разных весовых категориях. Их бой может состояться в сентябре на стадионе Тоттенхэма.