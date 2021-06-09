Вопрос о месте и дате до сих пор обсуждается

Александр Красюк, промоутер Усика, рассказал о ситуации в переговорах по бою с чемпионом WBA, WBO и IBF Джошуа.

Достойное внимания Бой с Усиком может стать банановой кожурой для Джошуа, – экс-чемпион мира

Он заявил, что место и дата поединка до сих пор не определены. Впрочем, бой анонсируют уже в ближайшее время.

Мы с нетерпением ждем подписания бумаг. Вопросы о месте и дате до сих пор обсуждаются. Мы приступаем к заключению деталей и движемся к официальному анонсу поединка,

– сказал Красюк.

Что известно о бое Усик – Джошуа